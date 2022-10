Le sang neuf au conseil municipal d’Ottawa bien accueilli par des francophones

Des membres de la communauté francophone d’Ottawa voient d’un bon œil l’élection d’ un nouveau maire et de 11 nouveaux conseillers. Divers intervenants espèrent que les nouveaux élus sauront insuffler une nouvelle dynamique avec les 13 conseillers reconduits .

C’est toujours bon de renouveler un conseil municipal. Quand on arrive [en poste], on est fringants, prêts à être des acteurs de changement et à collaborer avec les membres du conseil , souhaite le directeur général du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA), Marc Chénier.

Le nouveau président de l’Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO), Éric Barrette, abonde dans le même sens. Il a d’ailleurs l’intention de rencontrer le nouveau maire Mark Sutcliffe rapidement.

C’est un exercice primordial. Il faut cerner les alliés. De notre côté, on va essayer d’amener les enjeux qui touchent la communauté francophone.

Le nouveau président de l'ACFO Ottawa, Éric Barrette (archives) Photo : Gracieuseté Éric Barrette

Aux yeux d’Éric Barrette, d’avoir entendu Mark Sutcliffe prononcer son discours en français est un très bon signe. Sans rien enlever au maire sortant Jim Watson, qui sait s’exprimer en français, le bilinguisme de M. Sutcliffe ne pourrait qu’être bénéfique pour la communauté.

C’est un très bon début de sa part, et c’est apprécié. Il était le candidat [à la mairie] le plus à l’aise à s’exprimer en français , analyse le président de l' ACFO , à propos de celui qui a promis d’être « le champion des francophones ».

Des propos qui ont trouvé écho auprès de Marc Chénier, du RGA : Jim Watson était un francophile, mais Mark Sutcliffe peut engager des conversations avec les francophones. Peut-être que ça va ouvrir des portes et qu’il sera plus sensible à certains éléments .

Marc Chénier voit positivement l'arrivée de Mark Sutcliffe à la mairie d'Ottawa. (Archives) Photo : Marc Chénier, AFMO

Par contre, M. Barrette promet de surveiller si le nouveau maire va passer de la parole aux actes. Ottawa est une ville bilingue, et on veut que ça se reflète dans les services, pour que les citoyens aient accès en tout temps à des services et des communications en français , dit-il, en souhaitant que le bilinguisme soit aussi un préalable à l'obtention des postes de cadre au sein de la Ville, ce qui n’a pas été le cas de la nomination du nouveau chef de police vendredi.

Aucun recul pour la francophonie

Au terme d’une longue soirée très serrée, Stéphanie Plante a été élue comme conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier. Elle remplace Mathieu Fleury, un ardent défenseur des francophones, qui tourne la page sur la politique municipale après trois mandats bien remplis.

L’arrivée de Mme Plante est une bonne nouvelle, car M. Fleury était un allié de taille. [...] On aurait pu se retrouver dans un scénario avec un conseil municipal où il faut recouvrir des ponts, mais ce n’est pas le cas.

Éric Barrette pense aussi que les 13 conseillers reconduits pourront prendre plus de place dans la gestion des dossiers francophones, comme Catherine Kitts , la conseillère du quartier Cumberland.

Selon les estimations de Mathieu Fleury, le nouveau conseil municipal compte 10 francophiles. Cela lui donne le sentiment de laisser la table des élus entre bonnes mains. Ce sont des gens qui sont capables de comprendre et de parler français. Je pense que c’est une bonne progression.

Aucune candidature ne mettait à risque les services en français. Mais je pense que, pour les francophones, c’est pertinent d’avoir un maire qui peut écouter et répondre. Maintenant, ce sera à M. Sutcliffe de se positionner et aux francophones d’être clairs sur nos demandes , ajoute M. Fleury.

Stéphanie Plante (au centre) remplacera Mathieu Fleury (à gauche) au conseil municipal d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Un taux de participation en deçà des attentes

Au-delà des enjeux francophones, un autre élément a retenu l’attention des intervenants, soit le faible taux de participation.

Selon les résultats non officiels de la Ville d’Ottawa, 43,79 % des électeurs admissibles ont exercé leur droit de vote, ce qui représente une hausse d’environ 1,2 % comparativement aux élections municipales de 2018.

Aux yeux du professeur en Études politiques à l’Université d’Ottawa, Luc Turgeon, il est malheureux de voir le peu d’intérêt des citoyens pour la scène politique municipale.

En tant que politologue, je dirais même que c’est inquiétant. Malheureusement, on ne la suit pas assez, et on l’a vu lundi soir avec un taux de participation décevant.

Selon Luc Turgeon, le scénario de l'élection municipale de 2006 à Ottawa s'est répété lundi soir. « En 2006, un candidat progressiste avait mené une belle campagne, mais le conservateur l'avait emporté. » Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Selon le conseiller municipal sortant Mathieu Fleury, ces chiffres sont inquiétants. Quand on marche dans la rue, on voit deux personnes, et il y en a seulement une qui a voté. Le taux de participation doit augmenter.

La candidate défaite dans le quartier Rideau-Vanier, Laura Shantz, aurait aussi aimé voir plus d’électeurs aux urnes, surtout dans son quartier, où seulement 12 854 personnes sur 34 574 ont voté.

C’était l’élection du changement, des grandes idées, mais de voir que la population ne trouvait pas cela important d’aller voter, c’est décourageant.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et de Rémi Authier