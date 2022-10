Au gré des vagues, une exposition sur les contrastes de nos mondes

C'est certain que la pandémie est un événement qui a influencé notre art pour cette exposition. Mais il y a aussi la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique et tous les événements locaux… la violence, la pauvreté, la dépendance qu'on voit encore plus qu'avant , explique Francine Martin.

Pour les trois artistes, l’art est un moyen de se recentrer et de s’ancrer dans une réalité moins anxiogène.

Le banal est parfois ce qui nous permet de garder les pieds sur terre (...) Ce sont souvent les petites choses comme la maison, la cuisine ou l'art qui nous aident à nous centrer sur nous , confie l’artiste Francine Martin.

Au gré des vagues est une exposition qui fait référence aux vagues pandémiques, mais aussi aux émotions vécues durant ces dernières années.

Ça fait 2 ans et demi qu'on a une vague après l'autre… Ce sont aussi les vagues des émotions. Les événements mondiaux nous affectent d'une façon personnelle. Alors certains jours, on a moins de difficultés à naviguer et, d'autres jours, on se noie , souffle Francine Martin.

L’artiste expose d’ailleurs un collage qui représente 31 personnages en papier rappelant son état émotionnel ces 31 derniers mois de pandémie.

On dirait que chacun est différent, mais c'est en explorant les états émotionnels qu'on a expérimenté durant ces 31 mois qu’on se rend compte que nous sommes plus semblables que différents dans cette expérience collective , relate Francine Martin.

Collage de 31 personnages par l'artiste Francine Martin. Chaque personnage représente un état émotionnel de l'artiste au cours de ces 31 derniers mois de pandémie. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour les trois artistes, le but de cette exposition est de partager une expérience personnelle pour toucher une expérience collective.

« Pour moi, il s’agit de partager une bonne expérience en espérant peut-être connecter avec d’autres ayant eu des expériences semblables. » — Une citation de Francine Martin, artiste multidisciplinaire

Ce partage d’expériences est incarné dans l’exposition par le mélange des genres et des arts.

Au gré des vagues est une exposition qui présente une partie de leurs œuvres utilisant des techniques d’artisanat tels que la céramique et le verre soufflé.

À gauche, les oeuvres de Francine Martin, au centre, les poupées de Charlotte Sigurdson et, à droite, les oeuvres de Yasmin Sivan, dont l'installation en verre soufflée. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Chacune des artistes travaille son propre médium et, pourtant, leurs univers s’accordent pour créer un monde cohérent et poétique.

« Pour moi, cette exposition incarne le contraste entre le monde extérieur et notre monde intérieur… le contraste entre l'immensité de l'univers et nos petites vies. » — Une citation de Charlotte Sigurdson, artiste multidisciplinaire

L’artiste multidisciplinaire Charlotte Sigurdson s’inspire de l'histoire, de la philosophie, de la science et de la politique pour créer. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont notre nature humaine se cache sous la surface de ces sujets , confie-t-elle.

L'artiste travaille notamment à partir de poupées en porcelaine et de sculptures de figures humaines.

Une des poupées de l'artiste Charlotte Sigurdson. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Charlotte Sigurdson présente notamment la statue d’un visage d’un scientifique winnipégois qui a participé à la découverte de l’uranium et qui en est mort.

Sculptures de Charlotte Sigurdson. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Cette statue montre comment un scientifique de Winnipeg a été impliqué dans un tel événement, dans une telle découverte, si importante au sujet des armes nucléaires et aussi comment il est mort comme un humain , raconte Charlotte Sigurdson.

L’artiste Yasmin Sivan travaille le verre soufflé. Elle a notamment réalisé une installation pour l’exposition.

Détail de l'installation en verre soufflé de Yasmin Sivan. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’installation représente pour moi les rêves et les espoirs qui circulent dans mon esprit. La pièce posée en dessous de l'installation représente un personnage qui ne peut pas bouger , relate Yasmin Sivan.

Cela représente ce que nous avons vécu lors des confinements… nous ne pouvions plus bouger ni rien faire. Ce personnage regarde en hauteur et voit ces idées, ces rêves et ces espoirs qu’elle essaie d’atteindre, mais elle ne peut pas , déclare Yasmin Sivan.

L’exposition Au gré des vagues est à voir à la Maison des artistes jusqu’au 29 octobre.