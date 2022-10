COVID-19 : le Nouveau-Brunswick signale neuf morts en une semaine

La COVID-19 a fait neuf morts en une semaine au Nouveau-Brunswick. C’est plus que le double de la semaine précédente, où les autorités sanitaires avaient signalé quatre décès.

Néanmoins, le nombre de nouveaux cas, d’hospitalisations et de travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 diminue dans la province.

Selon les données publiées mardi par la santé publique, on a recensé 1186 nouveaux cas de COVID-19 (692 par tests PCR et 494 par tests rapides) entre le 16 et le 22 octobre, comparativement à 1362 la semaine dernière.

Le nombre d’hospitalisations a légèrement baissé puisqu’ils étaient 35 patients souffrant de la COVID-19 dans les hôpitaux néo-brunswickois la semaine dernière. Il y en a maintenant 33, selon les données de la province.

Le nombre de travailleurs de la santé en isolement en raison d’une infection à la COVID-19 a lui aussi diminué. Ils sont en ce moment 140 à être absents du travail en raison du virus. Il y a sept jours, ils étaient 181.

Dans le Réseau de santé Horizon, 57 employés ont reçu un résultat positif à un test de dépistage, alors que le Réseau de santé Vitalité en compte 83.

Il y a 1067 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, selon les autorités provinciales.

Ces données pourraient néanmoins être sous-estimées, car elles ne tiennent pas compte des résultats positifs obtenus à l'aide de tests rapides faits à la maison.