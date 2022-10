Conservation de la nature Canada veut protéger un ranch dans le sud de l’Alberta

Conservation de la nature Canada lance une campagne pour récolter 6,9 millions de dollars pour assurer la protection du ranch The Yarrow. Le ranch se trouve près du parc national des Lacs-Waterton, dans le sud de l'Alberta, à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Lethbridge.

D’une superficie de 16,5 kilomètres carrés, le ranch The Yarrow abrite plusieurs espèces animales menacées ou dont la situation est préoccupante selon Conservation de la nature Canada (CNC).

On y retrouve notamment le grizzly, le goglu des prés, une espèce d’oiseaux et la petite chauve-souris brune qui est en voie de disparition.

Le territoire du ranch comprend également des prairies, des milieux humides, des ruisseaux et des forêts mixtes.

Des territoires comme ça sont très rares, particulièrement dans les prairies [...] il y a juste 24 % des prairies qui restent. Donc, pour nous chacun de ces espaces est particulièrement important , explique Catherine Grenier, présidente et chef de la direction du CNC .

« Il faut absolument préserver cette propriété-là. » — Une citation de Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada

Par communiqué de presse, CNC explique que les nombreux milieux humides contiennent [...] d’énormes quantités d’eau, contribuant à atténuer sécheresses et inondations dans le secteur tout comme en aval.

Les milieux humides du ranch The Yarrow emmagasinent du carbone, filtrent les nutriments et préviennent l’érosion .

Le ranch The Yarrow a une superficie de 1650 hectares. Photo : Conservation de la nature Canada / Sean Feagan

Par communiqué de presse, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault a dit que la protection des terres joue un rôle essentiel pour freiner la perte de biodiversité et renverser la vapeur, en plus de contribuer au rétablissement des espèces en péril .

Avec la collaboration des propriétaires

CNC affirme que le projet est possible grâce au soutien de la famille Fischer-Cuthbertson, qui est propriétaire du ranch. La famille vend le territoire pour une somme de 20 millions de dollars, soit en deçà de sa valeur sur le marché explique CNC .

L'organisme a déjà amassé les deux tiers des montants nécessaires pour payer les frais d'acquisition.

Le gouvernement fédéral a octroyé 8,2 millions de dollars par l’intermédiaire du Programme de conservation du patrimoine naturel canadien.

Le gouvernement albertain quant à lui, a donné 600 000 dollars à Conservation de la nature Canada dans le cadre du Land Trust Grant Program.

La compagnie pétrolière Cenovus Energy a également contribué en donnant une somme de 3,7 millions de dollars à CNC .

Un territoire splendide

Selon Brian Keating, naturaliste albertain qui était le maître de cérémonie de la conférence de Conservation de la nature Canada, le territoire du ranch The Yarrow vaut le détour.

Je peux vous dire honnêtement, du fond du cœur, que peu d'endroits captivent autant que le ranch The Yarrow. C'est un mélange si étonnant de conifères caducs, de prairies, de forêts, de ruisseaux, de lacs, d’étangs et tout ce qui va avec.

« C’est un endroit qui m’a marqué. » — Une citation de Brian Keating, naturaliste albertain

Le ranch The Yarrow est un mélange de forêts, de prairies, de lacs et de ruisseaux. Photo : Conservation de la nature Canada / Brent Calver

Malgré tous nos efforts, nous continuons à perdre des prairies à un rythme alarmant. Comme nous l'avons déjà évoqué, de nombreuses espèces dépendent de l'habitat des prairies pour leur survie , poursuit-il.

Il explique que n’importe quelle personne qui marcherait à travers le territoire saurait qu’il doit être protégé.