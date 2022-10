Un groupe de citoyens s’oppose à un projet d’exploitation près du lac Tupper à Fermont

Le regroupement de citoyens de Fermont adeptes d'activités de plein air demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de ne pas octroyer de bail d’exploitation pour un projet de carrière de silice (quartz) situé dans le secteur du lac Tupper. L'endroit se trouve à moins de six kilomètres de la ville de Fermont.

Le site projeté est un endroit prisé pour les activités de plein air par les Fermontois. Du ski, de la raquette, de la motoneige, de la randonnée pédestre , énumère la porte-parole du regroupement, Martine Cotte.

Les citoyens ont été consultés le 22 septembre dernier. L’entreprise Midatlantic Minerals, maintenant à l’étape d’obtenir un bail d’exploitation, a présenté son projet et répondu aux questions.

Le regroupement de citoyens soutient qu’en raison du manque d’acceptabilité sociale de ce projet, le ministère ne devrait pas donner son aval ni octroyer le bail d'exploitation. En tout, 666 résidents ont signé une pétition contre le projet, soit plus du quart de la population de Fermont.

On a posé la question à l'entreprise à savoir : est-ce que vous avez essayé de faire de la prospection ailleurs? Parce que du quartz, il y en a à beaucoup d'endroits autour de Fermont. Il n’y en a pas juste au lac Tupper , raconte Martine Cotte. Il nous a dit : "Non, je n’ai pas essayé d’aller voir ailleurs".

« J’ai dit : vous n’avez pas remarqué qu’au sommet de la montagne, il y a des cairns? Qu’il y a des gens qui passent là? Vous n’avez pas vu les chalets qui sont au pied du lac? Vous n’avez pas regardé la carte qui montre que l’eau du lac Tupper s’en va vers le lac Perchard et qu’il y aura des problèmes avec ce site-là? » — Une citation de Martin Cotte, membre du regroupement de citoyens de Fermont adeptes d’activités de plein air

Le regroupement s'inquiète également de ce que le projet et ses futurs travailleurs accaparent le parc immobilier de Fermont, alors que le milieu peine actuellement à loger les résidents qui travaillent dans les PME locales , peut-on lire dans leur communiqué.

Une autre de leur préoccupation est que le territoire convoité serait un lieu de trappe de certains Innus.

Ces citoyens déplorent aussi que ce type de projets encourage le navettage (fly-in, fly-out) au lieu d'attirer de nouveaux résidents à temps plein sur le territoire.

« Il s’agit peut-être ici du premier vrai test sur la réelle volonté exprimée publiquement par M. François Legault [...] "qu’il n’y aura pas de projet minier sans acceptabilité sociale". » — Une citation de Extrait du communiqué des Membres du comité de citoyens de Fermont adeptes d’activités de plein air

On n'est pas contre les mines , précise Martine Cotte. Un projet de 500 personnes qui viendraient s'installer autour de Fermont pour faire vivre plusieurs personnes, qui ne toucheraient pas les points cruciaux comme l'eau potable, c'est certain que la population serait pour.

Réponse du promoteur

Le promoteur et vice-président aux opérations de Midatlantic Minerals, Steve Daigle, soutient qu’il a fait des modifications à son projet pour protéger la source d’eau potable du secteur, soit le bassin versant du lac Perchard.

Le lac Tupper, il se déverse par la suite dans le lac Perchard, effectivement. Mais je fais tout, tout, tout pour correspondre aux normes [du ministère de] l'Environnement , dit-il.

« C'est un projet de petite envergure. [...] Il n'y a [aucun] dynamitage de nécessaire, il n'y a pas [de] triage particulier à faire. On a seulement à prendre une pelle mécanique, alimenter un petit concasseur pour détacher le sable de son agglomération. Puis de [...] l'expédier à mon usine de Québec. » — Une citation de Steve Daigle, promoteur et vice-président aux opérations de Midatlantic Minerals

Steve Daigle mentionne que le projet pourrait créer cinq emplois à Fermont.

Il explique qu’il est en attente de la décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

À la suite de cette étude, ils vont me donner l’autorisation ou pas, ou parfois ils vont me donner des recommandations que je dois appliquer avant de commencer l’exploitation, avant de me donner le permis , renchérit Steve Daigle.

M. Daigle dit avoir tendu la main à Mme Cotte pour assurer une cohabitation entre son projet et le groupe de citoyens qui souhaite continuer de profiter du secteur.

Fermont se range derrière les citoyens

Le directeur général, Claude Gagné, dit que la Ville de Fermont a adopté deux résolutions dans son conseil municipal qui vont dans la même direction que les revendications du regroupement de citoyens.

« Pour la Ville de Fermont non plus il n'y a pas vraiment d'acceptabilité sociale. On perçoit les impacts potentiels sur l'environnement. » — Une citation de Claude Gagné, directeur général de la Ville de Fermont

La Ville de Fermont dit que la décision revient au Ministère d’autoriser ou non l’exploitation du quartz dans le secteur du lac Tupper. Claude Gagné demeure inquiet que, malgré l'opposition des citoyens, le projet soit tout de même autorisé par Québec.

Pour sa part, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Camille Lacroix et d'Émilie Warren