Décès de Larry Hodgson, le Jardinier paresseux

L'homme derrière le populaire blogue du Jardinier paresseux a eu recours à l'aide médicale à mourir, ont confirmé ses proches.

Il combattait une fibrose pulmonaire depuis plusieurs années.

En raison de son état de santé, il avait dû mettre ses activités et collaborations sur pause. Sa dernière chronique horticole a été publiée mardi dans les pages du Soleil, média avec lequel il a collaboré pendant 38 ans.

Carrière éclatante

Larry Hodgson aura inspiré des générations de jardiniers amateurs à développer un pouce vert.

Né dans une ferme de Scarborough en banlieue de Toronto en 1954, il apprend les rudiments de l'horticulture grâce à son père, un passionné de jardinage.

Il déménage à Québec dans les années 1970 afin d'étudier le français à l'Université Laval. Autodidacte, il décide de se consacrer à sa passion pour le jardinage, les plantes, les végétaux et les fleurs. Il devient chroniqueur spécialisé en horticulture pour le quotidien Le Soleil au milieu des années 80.

Larry Hodgson a reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire il y près de 8 ans. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Il adopte le surnom de Jardinier paresseux pour montrer aux horticulteurs en herbe comment cultiver dans la simplicité. Mais M. Hodgson aura été tout sauf paresseux.

Travailleur infatigable, il anime pendant plusieurs années une émission de radio hebdomadaire consacrée à l'horticulture sur les ondes de CKIA-FM à Québec. À la télé, son émission Dans mon jardin avec Larry Hodgson, est diffusée à l'antenne de Télé-Mag. Il signe des chroniques dans plus d'une trentaine de magazines spécialisés en horticulture, et sera durant un temps le rédacteur en chef de quatre revues, dont HousePlant Magazine et Fleurs, Plantes et Jardins.

Durant sa carrière, il écrira plus d'une soixantaine de livres sur le jardinage. Le dernier de la liste, Les 500 meilleurs trucs du jardinier paresseux, doit paraître au printemps prochain.

Lancé en 2014, le blogue du Jardinier paresseux avait généré plus de 15 millions de clics en 2021.

Maladie

La fibrose pulmonaire dont souffrait M. Hodgson est une maladie dégénérative mortelle qui s'attaque aux poumons. Alors qu'il avait 62 ans, un diagnostic médical lui laissait un ou deux ans à vivre. Il aura déjoué les pronostics.

Malgré la maladie, Larry Hodgson a continué de s'adonner à sa passion à partir de chez lui. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Dans l'une de ses dernières entrevues accordées à l'émission Première heure de Radio-Canada à la mi-octobre, le célèbre jardinier confiait à la journaliste Mireille Roberge qu'il travaillait toujours d'arrache-pied, malgré la maladie, écrivant 10 pages par jour et travaillant près de 45 heures par semaine.

Dans une publication sur son blogue en janvier dernier, il disait avoir bon espoir pour l'avenir du Jardinier paresseux, grâce à l'aide de son fils Mathieu et d'autres collaborateurs.

Avec la collaboration de Mireille Roberge