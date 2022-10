Une nouvelle ère télévisuelle souhaitée pour le cinéma québécois

La société d'État a indiqué lundi que d’autres stratégies seront utilisées pour accroître plus efficacement la visibilité du cinéma québécois.

Le directeur général et artistique Festival international de cinéma et d'art Les Percéides de Percé, François Cormier, reconnaît que le grand public se sent plus ou moins interpellé par des rendez-vous comme le Gala Québec Cinéma.

François Cormier appuie la décision de Radio-Canada de ne plus diffuser le Gala Québec Cinéma. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Selon lui, il est maintenant important que Radio-Canada trouve une nouvelle façon de faire rayonner l'industrie cinématographique sur toutes ses plateformes, comme à la télévision.

« Allons-y pour une nouvelle ère télévisuelle sur le cinéma! » — Une citation de François Cormier, directeur général, Festival international de cinéma et d'art Les Percéides

Je crois que Radio-Canada peut maintenant avoir une belle occasion de présenter une réelle vitrine pour faire connaître le cinéma auprès de nos concitoyens et développer aussi la passion du 7e art, souligne-t-il.

Il y a aussi une nouvelle génération qui se trouve sur les plateformes numériques et il y a moyen de la rejoindre, elle aussi, avec une émission culturelle vraiment orientée sur le cinéma.

François Cormier croit que les cinéphiles devraient avoir un meilleur accès aux films du Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

François Cormier ajoute que les films québécois à Radio-Canada sont souvent présentés très tard la nuit, au petit matin, ce qui ne permet pas à l'industrie de se faire connaître auprès des auditeurs.

Même son de cloche du côté de Simon Croz, administrateur de la Table de concertation interrégionale en cinéma et directeur de Paraloeil à Rimouski.

Il reconnaît que le Gala Québec Cinéma ne répondait pas à l'objectif de montrer la diversité et la richesse du cinéma québécois aux téléspectateurs.

Le directeur général de Paraloeil, Simon Croz, croit que le cinéma québécois devrait être plus présent en région. Photo : Cinéma Paraloeil

« Je pense que ce qui est important, c'est que les films soient vus. » — Une citation de Simon Croz, directeur de Paraloeil à Rimouski

Simon Croz affirme qu'au-delà de la présentation d'un gala, le Québec doit trouver une manière plus efficace de faire briller son cinéma en le rendant plus accessible dans l'ensemble de la province.

Dès qu'on se retrouve en région, on a beaucoup moins de possibilités de voir des films québécois. Rares sont les cinémas commerciaux qui réservent de grandes plages de diffusion à ces films, ajoute-t-il.

Pour remplacer la diffusion du Gala Québec Cinéma l'an prochain, Radio-Canada présentera une émission de variétés et d’entrevues qui aura comme mission de faire rayonner le cinéma d'ici.

D'après les informations de Xavier Lacroix