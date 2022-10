La Cité s’offre un laboratoire en intelligence artificielle appliquée dernier cri

Ces nouvelles installations ont pour but de permettre aux étudiants d’acquérir des expériences pratiques dans des domaines en grande demande, en plus de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée et spécialisée dans la région de la capitale fédérale , a indiqué Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité.

L’innovation et le désir d’être à l’avant-garde se reflètent dans les divers projets menés par nos équipes d’experts du CEPI, dans un milieu aménagé spécifiquement pour la recherche dans des domaines technologiques des plus novateurs , a-t-elle ajouté.

La Cité a un nouveau Centre d'expertise en prototypage intelligent et un laboratoire en intelligence artificielle appliquée. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Pendant l’inauguration, les équipes du CEPI et de l’ IAA ont d’ailleurs présenté le fruit de leurs travaux et recherches dans les domaines de la mobilité intelligente, de la santé intelligente, de l’infrastructure intelligente.

Le public a notamment pu faire la rencontre de Nao, un robot humanoïde de La Cité capable d’engager la conversation grâce à la puissance de l'intelligence artificielle.

Pour permettre l’installation des infrastructures de recherche, la Cité a reçu depuis 2019, un financement de deux millions de dollars du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, un million de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation , un autre un million de dollars du ministère des Collèges et Universités de l’Ontario, puis finalement 500 000 $ de ses différents partenaires.

Par ailleurs, La Cité en a profité pour présenter son nouveau programme post-diplôme en intelligence artificielle appliquée. Il devrait permettre aux personnes d’acquérir des habiletés techniques en IAA après seulement un an d’études.

