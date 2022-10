Des astronomes canadiens remportent un prix prestigieux pour leur recherche sur l’Univers

Une équipe d’astronomes canadiens vient de remporter un prix de science et d’ingénierie prestigieux pour souligner l’apport de sa recherche dans la compréhension des mystères de l’expansion de l’Univers à l'aide d'un télescope construit à Penticton, en Colombie-Britannique.

« Il s’agit d’un prix pour l’ensemble de l’équipe qui regroupe beaucoup de gens très talentueux, dont des étudiants et des postdoctorants », explique le professeur et astronome à l’Université de la Colombie-Britannique Mark Halpern, membre de l’équipe de l’Expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène (CHIME), qui est à l'origine du projet.

Le CHIME, qui regroupe une centaine de physiciens et d'astronomes venant notamment de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université McGill et de l’Université de Toronto, a reçu le Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en science et en génie qui s’accompagne d’une bourse de 250 000 $.

Le télescope, qui ne contient aucune partie mobile, permet de « générer chaque jour une image de l’ensemble de la voûte céleste en traitant numériquement les informations reçues par un réseau compact de 2048 capteurs radio pendant que la Terre tourne sur elle-même », explique le CHIME dans un communiqué.

Cette technologie diffère donc des télescopes traditionnels qui doivent être orientés mécaniquement afin de pouvoir observer une seule partie précise du ciel à la fois. Elle permet de détecter plus rapidement certains phénomènes et anomalies de l’Univers comme les brefs éclats d’onde radio qui proviennent d’au-delà de la Voie lactée.

Le radiotélescope CHIME a permis de détecter un signal radio persistant qui clignote avec une régularité surprenante. Photo : CHIME/MIT

Détecter les pulsations de l’Univers

Le but du projet de CHIME est de créer une carte en trois dimensions de l’hydrogène présent dans des galaxies éloignées fortement touchées par « l’énergie sombre » afin d’étudier l’expansion de l’Univers. Selon le professeur Mark Halpern, cette carte devrait être terminée d’ici deux ans.

Depuis sa mise en service en 2017, le télescope a permis de détecter environ 3000 sursauts radio rapides, ces brèves ondes radio de quelques millisecondes, contrairement aux 30 pulsations répertoriées avant l’arrivée de ce télescope.

Ils surviennent dans beaucoup de catégories. Certains se répètent, d’autres ne semblent pas le faire. Certains proviennent de galaxies adjacentes à la nôtre, d’autres, de très très loi , explique Mark Halpern, en ajoutant que le nombre et la richesse des données qui ont été observées par le télescope sont un accomplissement en soi.

La responsable du projet, Mandana Amiri, est elle aussi enchantée par ce prix, qui est le résultat de beaucoup de travail

Nous avons besoin de plus de données pour pouvoir les analyser et obtenir ce que nous cherchons sur le plan scientifique. Cela a été une longue attente pour certains étudiants et des moments étranges, bien sûr , explique-t-elle en ajoutant que le prix arrive au bon moment.

Avec les informations de Nicole Mortillaro