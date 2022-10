Une Saskatchewanaise crée des chaussures pour Adidas

Gillian Pinder adore le sport et résoudre des problèmes. Être ingénieure en mécanique pour Adidas et créer de nouvelles chaussures de course lui convient parfaitement.

Nos journées [chez Adidas] tournent autour du sport , explique la jeune femme, qui a obtenu un diplôme en génie de l'Université de la Saskatchewan et est aussi une ancienne joueuse de soccer des Huskies.

« Je peux jouer au soccer pendant la pause du midi et aller au gymnase à 2 h. C'est incroyable. » — Une citation de Gillian Pinder, ingénieure

Gillian Pinder était ingénieure en chef pendant la confection de l'Adizero Prime X Strung d'Adidas. Photo : Adidas

Elle a également lancé BareWear, sa propre entreprise, qui a développé des chaussures d'intérieur conçues pour les personnes qui utilisent des orthèses.

L’ingénieure a grandi à Saskatoon en jouant au soccer pour Eastside, puis a passé du temps avec des équipes provinciales, le centre national de performance et les Huskies.

Aujourd’hui, Gillian Pinder passe son temps entre le siège social d'Adidas à Portland en Oregon et sa ferme en Saskatchewan.

Les femmes en ingénierie

Gillian Pinder a tout de suite constaté qu'il y avait peu de femmes dans son programme d'ingénierie.

Elle a donc créé GearUp, qui aide les étudiantes en ingénierie à acquérir des compétences techniques et à créer un réseau de camarades de classe et de professionnelles.

Au début de son programme d'ingénierie, Mme Pinder s'est rendu compte que l'ingénierie mécanique lui convenait bien. Elle a eu la chance de rencontrer Sean Maw, un professeur qui est devenu son mentor.

M. Maw a déclaré que Gillian Pinder a fait preuve d'initiative dès le début et a tiré le meilleur parti de chaque occasion qui s'est présentée à elle.

Mme Pinder a passé deux ans à travailler avec une équipe sur la chaussure Strung, qui vient d'être lancée par Adidas.

BareWare

BareWare est un projet de conception que Gillian Pinder a commencé à l'école avec deux camarades de classe.

Une de ses camarades de classe voulait faire du yoga, mais un problème médical l'obligeait à porter des orthèses.

À l'époque, vous deviez porter vos orthèses essentiellement avec des chaussures à bout fermé. Ce qui n'est pas idéal pour certaines positions de yoga , explique Mme Pinder.

Elles ont donc eu l'idée de produire une chaussure qui fonctionnerait pour des activités comme le yoga ou la gymnastique.

Après l'obtention de son diplôme, Gillian Pinder est allée plus loin avec le concept et a mis sur pied le BareWear Binder.

Gillian a eu la persévérance de continuer , explique son mentor Sean Maw.

Le premier lot des chaussures BareWare sera livré aux acheteurs d'ici la fin novembre. Ce fut une expérience d'apprentissage vraiment cool qui finalement m'a vraiment aidé à décrocher le poste [chez Adidas] , dit Gillian Pinder.

Avec les informations de Scott Larson