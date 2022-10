Les touristes sont de retour en Mauricie!

Les visiteurs ont été nombreux cet été dans la région. L'organisme Tourisme Mauricie dresse un bilan plus que positif de la saison estivale 2022 et qualifie même d'exceptionnels les derniers mois. C’est une bonne nouvelle pour l’industrie, qui a grandement souffert de la pandémie.

Les travailleurs dans le domaine touristique ont de quoi se réjouir. Après deux ans de pandémie et ses effets dévastateurs sur l’industrie du tourisme, les chiffres sont maintenant encourageants. La fréquentation des hôtels, des restaurants et de plusieurs attraits a augmenté.

En effet, selon un sondage réalisé auprès des entreprises régionales, 76 % d’entre elles ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’été 2021. De plus, 73 % ont enregistré une hausse de leurs revenus.

Les taux d’occupation moyens de la dernière saison ont augmenté eux aussi. De mai à août inclusivement, les établissement ont noté une augmentation de 9 % par rapport à 2019, ce qui fait de l’été 2022 le meilleur que la Mauricie ait connu.

Pour entendre Stéphane Boileau en entrevue à Toujours le matin, cliquez ici.

Plusieurs raisons expliquent cette situation. D’abord, les activités et les voyages de groupes étaient autorisés. La levée des restrictions sanitaires a d'ailleurs permis la tenue d'activités d’envergure tels que les festivals et les spectacles.

Lent retour des touristes internationaux

Toutefois, les clients internationaux ne sont pas aussi nombreux qu’avant l’ère pandémique. Notons que 2019 avait été une année record en ce qui a trait à ces visiteurs.

Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie Photo : Radio-Canada

« Depuis la pandémie, notre objectif était d’au minimum retrouver les niveaux de 2019. Les données de l’été 2022 prouvent que la saison a été encore plus performante. » — Une citation de Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie

Le retour des touristes internationaux est extrêmement positif pour le Québec et la région, particulièrement pour ce qui est de l’offre de villégiature haut de gamme. Avec les exigences aux frontières maintenant levées, nous nous attendons à ce que la reprise des voyages internationaux connaisse une augmentation plus importante et nous espérons retrouver les niveaux de 2019 d’ici la fin de 2024 , affirme Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.

Des défis de taille

Malgré tout, l’inquiétude persiste et les défis sont nombreux. Parmi ceux-ci, le manque de main-d’œuvre, qui complique le fonctionnement quotidien des entreprises. D'ailleurs, 21 % des répondants confirment que ces impacts ont été assez significatifs pour les obliger à faire des modifications à leur mode de fonctionnement, c’est-à-dire en revoyant leurs heures d’ouverture ou les services offerts .

La difficulté à s’approvisionner auprès des producteurs a elle aussi été mentionnée.

Notons que les changements climatiques, qui font fluctuer les conditions météorologiques, ont eux aussi un impact sur la nouvelle réalité des entreprises. Plus de la moitié des répondants affirment avoir dû changer leurs façons de faire depuis quelques années.