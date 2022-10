De jeunes entreprises bousculent les acteurs traditionnels de l’expédition de colis

Comme d’autres avant elle, la jeune entreprise edmontonienne Fly and Fetch s’est frayé un chemin dans le secteur de l'expédition de colis, où elle compte bousculer des mastodontes comme FedEx, DHL et UPS, entre autres. Pour y arriver, elle « embauche » des voyageurs qui peuvent gagner gros, tout en faisant un pari risqué.

Payer des voyageurs aériens ou voyageant par voie maritime pour transporter des colis, c’est le filon qu’exploite Fly and Fetch, une société d'expédition qui fournit un service de livraison internationale de colis plus rapide et moins cher que les services traditionnels.

Appelé crowdshipping en anglais, ce service consiste à acheter la capacité les bagages enregistrés inutilisée des passagers, ce qui peut parfois rapporter gros : le montant payé au voyageur peut aller de 125 $ à 1400 $, en fonction de la distance parcourue et de la taille du colis.

Shelvie Fernan est la présidente-directrice générale et cofondatrice de Fly and Fetch, une entreprise active dans ce marché depuis 2019.

Elle dit toutefois préférer le transport maritime international au fret aérien. Ce faisant, son entreprise de services peut offrir des expéditions outre-mer moins chères que les messageries traditionnelles.

Pâte de crabe et autres articles

Superviseure de restaurant à Red Deer, Precious Simpao a utilisé le service plus de 10 fois pour expédier des bijoux, des produits cosmétiques, des robes et même quelques conserves de pâte de crabe de Manille, la capitale des Philippines.

L'année dernière, elle a envoyé, à partir d'Edmonton, un téléphone intelligent à son père, qui est aux Philippines. Le colis est arrivé en trois jours pour 37 $, alors que l'expédition lui aurait coûté entre 175 $ et 500 $, si elle avait eu recours à un service de messagerie traditionnel.

Les frais généraux, le noeud de l’affaire

L’important écart entre les coûts de services se résume aux frais généraux. Par exemple, un transporteur maritime international a des frais qui vont des vitrines où les clients peuvent déposer des colis aux entrepôts pour trier et stocker le courrier, en passant par des camionnettes de livraison pour ramasser et déposer des colis. À cela s’ajoute le prix du carburant et des véhicules.

La dernière fois que j'ai vérifié, un gros avion-cargo comme un Boeing 747 coûtait environ 300 millions de dollars , dit à ce propos Thomas Goldsby, un expert américain en logistique.

À titre d'exemple, FedEx exploite 697 appareils en 2022.

Avec le modèle de crowdshipping, comme celui de Fly and Fetch, la plupart de ces coûts fixes peuvent être éliminés de l'équation. Les expéditeurs déposent, et les voyageurs récupèrent au domicile des employés, ce qui évite à l'entreprise d'avoir à payer le loyer et les services requis pour avoir pignon sur rue.

Nouveau au Canada, le modèle de Fly and Fetch a déjà été essayé ailleurs dans le monde, avec plus ou moins de succès.

PiggyBee, une entreprise européenne, a été l'une des premières à se lancer, en 2012, suivie par l'américaine AirWayBill. Les deux sociétés ont disparu depuis, mais d’autres, comme Roadie, ont réussi à prospérer dans le secteur. Cette dernière a été rachetée par UPS pour un montant non divulgué en 2021.

Il est légal de transporter des articles pour d'autres personnes dans ses bagages enregistrés contre rémunération, mais cela peut être risqué.

Un service légal, mais pas sans risque

Il n'y a ni règlement ni loi de Transports Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui empêche les passagers de transporter des articles pour d'autres personnes dans leurs bagages enregistrés, à moins que ce qui est transporté fasse l'objet d'une interdiction ou qu'il s'agisse d'un produit contrôlé.

Un porte-parole de l' ASFC souligne toutefois que les voyageurs sont tenus de se conformer à toutes les exigences douanières, y compris le paiement des droits et taxes.

Selon le directeur de la conformité de Border Brokers, Alfred Chase, les passagers peuvent aussi faire face à des amendes pour avoir transporté sans le savoir des marchandises d'une valeur supérieure à 2000 $, ou pour avoir transporté l'un des milliers de types de marchandises contrôlées par neuf ministères, en dehors, évidemment, des articles comme les armes à feu.

Alfred Chase rappelle également que le fait de transporter une boîte de ragoût de bœuf ne portant pas de certificat d'inspection pourrait entraîner une pénalité de 500 $.

Shelvie Fernan explique que son entreprise veille à ce que les voyageurs respectent toutes les exigences en la matière.

De plus, les colis des expéditeurs sont transportés non scellés afin que les voyageurs puissent inspecter chaque article qu'ils emportent sur leur vol et refuser tout ce qu'ils ne veulent pas apporter, dit-elle.

Par ailleurs, selon un nouveau rapport de Deloitte, le volume de fret aérien chargé et déchargé au Canada pourrait augmenter de près de 1 million de tonnes d'ici 2025.

Pour pouvoir en tirer le meilleur parti, Fly and Fetch augmente en conséquence ses points de dépôt canadiens et étend ses itinéraires.

Dejan Markovic, de Deloitte, croit toutefois que le crowdshipping n'est pas près de supplanter les méthodes d'expédition traditionnelles.

Avec les informations de Danielle Nerman