Saskatoon demande un rapport pour guider le conseil en cas de méconduite d’un élu

Lors d’une rencontre du comité municipal sur la gouvernance et les priorités tenue lundi, les conseillers de Saskatoon ont demandé à l’administration municipale de rédiger un document leur présentant les pistes d'actions qui s’offrent à eux quand les gestes d’un conseiller préoccupent le public.

La motion a été déposée par le maire Charlie Clark après des allégations d’agressions physiques et psychologiques portées contre le conseiller Randy Donauer.

Selon le maire, des situations de ce genre ne sont pas courantes. Il explique avoir reçu de nembreuses questions du public, qui demande ce que fait le conseil à ce sujet. Il estime qu'il est important que le conseil puisse expliquer exactement quels sont ses pouvoirs et responsabilités.

Ce n'est pas une situation qui se limite à une simple qustion de gouvernance , explique Charlie Clark.

Demander un rapport, c'est la seule chose qui me soit venue à l'esprit pour faire en sorte que nous ne soyons pas, chacun de notre côté, en train d'essayer de répondre à ces questions compliquées , a déclaré le maire au comité.

Randy Donauer est visé par des allégations de mauvais traitements de la part d’anciens élèves et membres de la congrégation de la Legacy Christian Academy (LCA) et du Mile Two Church, dans le quartier Lawson Heights. D'anciens élèves allèguent que Randy Donauer, qui était responsable d'un camp d'été, leur a donné la fessée avec un instrument en bois similaire à une batte de cricket.

Aucune allégation à l’endroit des responsables de l’école ou de l’église n’a été prouvée dans le cadre d’un procès civil ou criminel. Randy Donauer nie catégoriquement les versions des faits des anciens élèves.

Depuis quelques semaines, cependant, des habitants de Saskatoon demandent sa démission.

Lundi, seul le conseiller Darren Hill a voté contre la motion du maire. Rappelant que Randy Donauer n'avait été accusé d'aucune infraction criminelle, Darren Hill estime que le conseil municipal doit être prudent dans ses prises de position.

Dans une déclaration antérieure, Randy Donauer a écrit : Si des rumeurs circulent à mon sujet, je nie avec véhémence tout acte répréhensible. Si des réclamations légales me concernant sont faites, je me défendrai vigoureusement contre elles .

Une plainte peut être déposée contre un conseiller

Selon le règlement de la Ville, tout résident peut déposer une plainte contre un conseiller municipal, soit par l'intermédiaire de l'ombudsman provincial, soit auprès de la commissaire à l'intégrité de la Ville.

Ensuite la commissaire à l'intégrité fait un rapport au plaignant et au conseiller dans les 90 jours suivant la réception de la plainte.

Si le code d'éthique a été violé, ses conclusions sont présentées au comité de gouvernance et des priorités lors d'une réunion à huis clos.

Si la plainte est rejetée, la commissaire n'aura pas à faire rapport au conseil, sauf dans le cadre d'un rapport annuel.

Si la plainte n'est pas rejetée, le rapport sera transmis au conseil municipal et comprendra des recommandations de sanctions ou de mesures correctives. Il peut s'agir d'une lettre de réprimande, de la suspension ou du retrait d'un conseiller des comités, ou encore de l'obligation pour le conseiller de suivre une formation.

Le prochain rapport annuel de la commissaire à l'intégrité doit être présenté le mois prochain.

Avec les informations de David Shield