Bumble met en accès libre son outil de filtrage de photos de nudité non sollicitées

Le géant des applications de rencontres, concurrent de Tinder, utilise depuis 2019 son propre outil d’IA qui brouille automatiquement certaines images, comme des torses nus, des armes à feu et des corps dénudés, toutes des photos interdites sur l’application Bumble.

Le choix revient ensuite à la personne qui reçoit le message de débrouiller ou non l’image reçue.

Private Detector est efficace à 98 %, selon Bumble, qui veut maintenant en faire profiter tout le monde.

Vers un Internet plus sûr

Il est nécessaire d'aborder ce problème [de photos de nudité non sollicitées] au-delà de l'écosystème de produits de Bumble et de s'engager dans une conversation plus large sur la façon de traiter le problème [...] pour faire d'Internet un endroit plus sûr et plus gentil pour tout le monde , a indiqué Bumble dans un communiqué de presse.

Une version affinée de l’IA est désormais offerte gratuitement sur le site GitHub, au grand bonheur des petites entreprises web, qui n’ont pas nécessairement les ressources pour développer ce type de logiciel.

« Nous espérons que cette fonctionnalité sera adoptée par l'ensemble de la communauté technologique. » — Une citation de Un porte-parole de Bumble

Bumble affirme que seulement 0,1 % des gens sur son application de rencontre envoient ce type de contenu.