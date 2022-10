Élections municipales : des femmes prennent le pouvoir dans le Sud-Ouest de l’Ontario

Si Crystal Meloche a été élue bien avant le jour de l’élection, faute d'adversaires à la mairie, certaines de ces femmes ont dû batailler pour se faire élire.

Ça a notamment été le cas pour Sherry Bondy qui a récemment été en conflit avec le conseil municipal d'Essex et l’ancien maire, Larry Snively, qui avait été contraint de démissionner après avoir été reconnu coupable pour avoir incité des électeurs non admissibles à aller voter lors de l’élection municipale d’octobre 2018.

Je ne m’attendais pas à une victoire. J’étais optimiste, mais je savais que ça allait être serré, dans un cas comme dans l’autre. [...] Mon équipe a travaillé la nuit dernière jusqu'à la fermeture des bureaux de vote , a-t-elle expliqué après sa victoire.

« Nous étions dans la rue à parler aux gens, à leur téléphoner, à leur envoyer des messages. Nous avons fait sortir chaque vote qu’il était possible de faire sortir. » — Une citation de Sherry Bondy, mairesse élue d’Essex

Pour Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor, l’élection d’autant de femmes dans la région est une énorme avancée par rapport aux dernières élections .

Une situation qui s’explique de son point de vue par le fait que de plus en plus de femmes osent briguer des postes politiques de premier plan.

Je pense que par le passé, les femmes étaient beaucoup plus réticentes à la simple idée se présenter aux élections , explique-t-elle.

Gouvernance au féminin ?

Si elle se félicite de l’investissement croissant des femmes dans le monde politique, Mme Miljan considère toutefois que les qualités de ces dernières ne sauraient se résumer au fait qu’elles sont des femmes.

Il y aura sans doute une différence de style, mais je pense qu’il faut surtout observer les individus dont il est question , explique-t-elle.

« Donc je ne pense pas que c’est nécessairement lié au fait qu’il s’agisse de femmes, c’est plutôt leurs compétences individuelles ainsi que les plateformes qu’elles ont présenté qui feront la différence. » — Une citation de Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor

Lydia Miljan parle d'une importante avancée résultat grâce à l'élection de plusieurs femmes à la tête de municipalités dans le sud-ouest de la province. Photo : Tahmina Aziz/CBC

Kelsey Santarossa fait partie de ces femmes qui ont choisi de s’engager en politique. Elle vient d’être réélue au poste de conseillère municipale de Lakeshore.

Mme Santarossa salue le travail fait par les mairesses nouvellement élues et tout simplement le fait de s'être lancées, puisqu'on était jusque là loin de la parité au sein et à la tête des conseils municipaux de la région.

De voir que ces dames ont finalement pris de la place, et qu’on voit plus de parité en genre, c’est formidable premièrement, mais c’est aussi un début. [...] Ça ouvre la porte à plusieurs générations [de femmes] afin qu’elles se présentent , explique-t-elle.

« Ces femmes sont déjà fortes, elles ont déjà de l'expérience au sein des conseils [municipaux], elles sont informées. Alors, c’est un style de leadership qu’on va voir qui est individuel à chaque personne qui est maintenant mairesse, mais qui va diriger, je pense, le conseil dans la meilleure voie possible. » — Une citation de Kelsey Santarossa.

Kelsey Santarossa a été réélue au poste de conseillère municipale à Lakeshore. Photo : Radio-Canada / Lisette Leboeuf

Kelsey Santarossa dit espérer que l’élection de plus de femmes permettra d’apporter plus de sérénité dans un monde politique qui est clivé et dont les acteurs font de plus en plus l’objet d’attaques.