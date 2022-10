Plus de 200 places en service de garde en milieu familial retrouvées en Estrie

La présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Estrie, Marlène Carbonneau, explique que ces places existaient déjà, mais qu'elles n'étaient pas disponibles, faute de personnel.

En raison de départs et de fermetures, le nombre de responsables de service de garde en milieu familial est descendu sous la barre des 600 en 2021 en Estrie.

Cette année, 40 personnes se sont ajoutées au décompte, ce qui représente 240 places, selon Mme Carbonneau. Cette dernière précise que plusieurs facteurs ont permis de recruter de nouvelles éducatrices.

Les incitatifs pour les personnes qui ouvraient un service de garde, ça a eu de l'impact. Aussi, la dernière négociation qu'on a eue avec un rattrapage salarial significatif et le fait que l'on parle du métier, qu'on le valorise. La reconnaissance qu'elles commencent à avoir auprès de la population, je pense que c'est un tout qui a fait connaître ce métier-là et que là, on se dit que ça peut être intéressant , résume-t-elle.

Questionnée concernant l'arrivée de la nouvelle ministre de la Famille, Suzanne Roy, Marlène Carbonneau dit vouloir lui donner sa chance, mais admet que les attentes sont grandes à l'aube des négociations en vue de la prochaine convention collective.