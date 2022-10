Une coopérative de services pour garder les gens plus longtemps à Tewkesbury

Depuis trois ans, le canton a sa propre coopérative de déneigement, de tonte de la pelouse, de ramonage, de coupe de bois, de lavage de fenêtres et de plusieurs autres tâches saisonnières.

L'initiative, née d’un groupe de retraités, permet aujourd’hui à des personnes âgées de rester plus longtemps dans leur maison, dans leur canton.

C’est le cas notamment de Julien Dupont. L’homme de 81 ans habite Tewkesbury depuis 25 ans, mais n’y serait plus si la coopérative n’existait pas.

Je ne souhaiterais pas être enfermé quelque part sans pouvoir bouger comme je le souhaite. J’ai toujours été très près de la nature. C’est un pays magnifique ici , affirme-t-il.

Pour l’administrateur de la Coopérative multi-services de Tewkesbury, Daniel Beauchamp, c’est ce qui motive les bénévoles à s’impliquer. C’est le plus beau cadeau pour les bénévoles. Ça fait chaud au cœur , confie-t-il.

Dès sa première année d’activité, la Coopérative multi-services de Tewkesbury a attiré 84 membres, ce qui représente près de la moitié des résidences du canton.

Une initiative d’un groupe de retraités

On s’est retrouvés avec un bris de service à l’automne 2019 , explique M. Beauchamp faisant référence à la genèse du projet. Près de 80 stationnements n’avaient plus de déneigeur. On a fait affaire avec un entrepreneur de Stoneham, mais ça faisait trop loin.

Accompagné d’un groupe de retraités, il a sondé la population afin de connaître ses besoins. On ne voulait pas créer une entreprise, mais autre chose , raconte Daniel Beauchamp.

La réponse a finalement été très favorable. La coopérative a été créée et a réussi à embaucher des résidents du canton, rémunérés.

Grâce aux contributions des membres, au soutien de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et de la MRC de La Jacques-Cartier, la coopérative a fait l’acquisition de tracteurs et de camions.

« On est retraité. On a quand même du temps. On avait le goût de faire quelque chose qui serait pratique, utile pour notre communauté. Notre secteur a très peu de services. La première pinte de lait est à 10 kilomètres de chez nous. » — Une citation de Daniel Beauchamp, administrateur de la Coopérative multi-services de Tewkesbury

Inspirés par l’initiative, plus d’une dizaine de membres paient actuellement leur abonnement de 300 $ pour la vie, sans même utiliser les services de la coopérative.

Ils se sont inscrits pour nous encourager. Ça fait longtemps qu’il y a une belle fraternité entre les gens ici. Il y a beaucoup de collaborations, des jardins collectifs, des chorales, des activités à la patinoire… C’est une collectivité qui s’entend bien , confie Daniel Beauchamp.

À l’approche de l’hiver, la Coopérative balise actuellement les entrées et prépare ses véhicules, mais recherche toujours activement de nouveaux bénévoles pour élargir son offre de services. Tewkesbury compte près de 500 habitants et plus de 200 maisons.

