Les priorités du maire Drew Dilkens pour Windsor

Son principal concurrent, Chris Holt, a concédé la victoire avant même que la majorité des bureaux de vote ne communiquent des résultats non officiels. M. Holt a recueilli 19 177 voix, soit 38,7 %.

En entrevue à CBC mardi, le maire Dilkens s'est d'abord engagé à être le maire de tous les résidents.

Je ne me demande pas quel quartier et quel sondage j'ai gagné ou perdu. Je me dis que j'ai été élu maire par la majorité des habitants et que j'ai la responsabilité de les représenter, où qu'ils vivent , a-t-il indiqué.

Au chapitre de ses priorités, Drew Dilkens répond sans hésitation le mégahôpital.

Je pense que cette élection, dans l'ensemble, a porté sur la nécessité de faire avancer notre nouvel hôpital et de le faire rapidement , a-t-il précisé.

La sécurité fait aussi bonne figure dans son programme politique.

Je sais que les chances de réussite des investissements dans le centre-ville seront certainement réduites ou inexistantes si je ne parviens pas à régler le problème de la sécurité , a souligné Drew Dilkens.

Le nouvel hôpital sera situé à l'intersection de la route de comté 42 et de la 9e Concession. Photo : Radio-Canada / CBC News

L'abordabilité

Le coût de la vie est par ailleurs central pour les résidents, mais aussi pour M. Dilkens qui s'est notamment engagé pendant la campagne à ne pas hausser les impôts.

Ce que j'ai entendu haut et fort dans chaque quartier de cette ville, c'est de continuer à maintenir la ligne sur les taxes, de continuer à s'assurer que vous faites tout ce que vous pouvez pour les personnes à revenu fixe qui ne peuvent pas se permettre les hausses , a-t-il confirmé mardi.

Sur le logement abordable, il a cité le projet de développement immobilier Meadowbrook comme exemple à suivre dans la communauté.

Il s'agit d'un projet de 45 millions de dollars comprenant 145 unités et ouvert au début de 2023. C'est le premier investissement dans le logement abordable en 30 ans par la Ville de Windsor , a affirmé le maire tout en précisant travailler avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la province et le gouvernement fédéral pour maximiser les investissements.

De nouveaux visages au conseil municipal

Trois nouveaux conseillers municipaux ont été élus lundi. Mark McKenzie a remporté le plus grand nombre de voix dans le quartier 4, l'ancien siège de Chris Holt.

Dans le quartier 3, Renaldo Agostino prend la place de Rino Bortolin qui ne se représentait pas. Il bat Brian Yeomans, l'ancien président de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor.

Angelo Marignani remporte le siège dans le quartier 7. Il vainc le conseiller sortant Jeewen Gill qui n'arrive qu'en troisième position derrière Greg Lemay.

Drew Dilkens dit voir d'un bon oeil l'arrivée de ces nouveaux collègues.

D'après mes premières observations, après avoir consulté leurs sites Web et leur avoir parlé, il y a beaucoup de concordance entre ce qu'ils disent et ce que je dis , a indiqué le maire en taclant au passage certains anciens élus qui, selon lui, n'étaient pas suffisamment engagés dans ses projets lors de son précédent mandat.

J'espère que chaque membre du conseil municipal s'engagera, mon bureau est toujours ouvert. Je veux travailler avec chacun d'entre eux pour obtenir ce qu'ils veulent pour leurs quartiers et aussi pour les résidents de la ville de Windsor.

Drew Dilkens a été élu maire de Windsor pour la première fois en 2014. Avocat de formation, il a également été conseiller municipal entre 2006 et 2014.

Avec des informations de CBC