Tarification du carbone : un député libéral de T.-N.-L. appuie une motion conservatrice

Ken McDonald, député de la circonscription électorale d’Avalon, est le seul libéral qui a appuyé la motion. Il dit que ce fut une décision facile à prendre dans le contexte actuel.

J’ai tout simplement eu l'impression que le fait d’ajouter presque 20 ¢ [au prix du litre de mazout] quand on tient compte de la TVH et en cette période de crise de l’inflation, probablement la pire depuis la Grande Dépression, ce n’était pas une bonne idée et qu’elle aurait des conséquences majeures sur les personnes les plus vulnérables , explique M. McDonald.

Lorsqu’il a voté, les députés conservateurs l’ont applaudi et l’un d’eux l’a invité à passer du côté de l’opposition.

La motion déposée par le chef conservateur Pierre Poilievre contient une citation d’une lettre du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, expédiée au gouvernement fédéral en septembre.

Andrew Furey demandait à ses homologues fédéraux d’exempter de la tarification du carbone le mazout qui sert au chauffage afin d’éviter que le prix du litre augmente de 17,3 ¢. À ce moment, le prix du litre de mazout avait déjà augmenté de 60 % comparativement à septembre 2021.

Dans ce cas, puisque c’était une motion de l’opposition, Ken McDonald dit qu’il devait informer son parti de sa décision au moins 24 heures au préalable et qu’il l’a fait la semaine dernière, quand la motion a été déposée.

Ken McDonald affirme que la motion était non contraignante pour le gouvernement même si elle avait été adoptée. Je ne voulais pas que les gens aient l'impression que je n’avais pas tenu compte de mes électeurs , ajoute-t-il.

Les quatre autres députés libéraux fédéraux de Terre-Neuve, Gudie Hutchings, Seamus O'Regan, Joanne Thompson et Churence Rogers, ont voté contre la motion. La députée libérale du Labrador, Yvonne Jones, était absente lors du vote.

La tarification du carbone va plus que tripler

On s’attend à ce que le prix de la pollution par le carbone au Canada triple d’ici 2030. Le prix actuel est de 50 $ la tonne. L’augmentation annuelle de 10 $ la tonne va passer à 15 $ la tonne l’an prochain et continuer ainsi jusqu’à ce que le prix atteigne 170 $ la tonne en 2030.

Cette politique a pur but d’encourager les Canadiens à choisir des solutions de rechange plus écologiques.

Environ 48 000 maisons à Terre-Neuve-et-Labrador sont chauffées au mazout. Dans sa lettre expédiée le mois dernier, Andrew Furey dit estimer que l’augmentation des coûts en ce moment n’apporterait qu’un rendement décroissant en matière de décarbonisation tout en faisant peser un fardeau économique indu sur les habitants de cette province .

Ken McDonald dit qu’il n’en a pas discuté avec M. Furey, que ce soit avant ou après le vote.