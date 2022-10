Acadiens et Autochtones unis lors d’un tintamarre en marge du discours du Trône

Environ 300 personnes se sont rassemblées au centre-ville de Fredericton mardi pour crier haut et fort leur mécontentement devant l’attitude du premier ministre Blaine Higgs envers les priorités et les droits des minorités linguistiques et culturelles.

En marge du discours du Trône, un tintamarre a été organisée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), par la Nation Wolastqey du Nouveau-Brunswick et par la Nation Mi'gmawe'l Tplu'taqnn.

L'union fait la force

Plusieurs citoyens et membres des communautés autochtones ont donc fait beaucoup de bruit dans les rues du centre-ville de la capitale de la province, comme le veut la tradition d'un tintamarre, en espérant ainsi faire entendre leur voix.

Lucien Perron, de Campbellton, a protesté au nom des résidents du nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est pour protester, pour dire que le Nord existe : il ne faut pas l’oublier. On peut voir les Autochtones avec nous autres parce que le Nord et les Autochtones semblent être oubliés dans toute la politique , a lancé un manifestant venu de Campbellton, Lucien Perron.

Janick Godin et Éric Gauvin sont des travailleurs sociaux dans la Première Nation de Pabineau. Le fait que les Acadiens et les Autochtones s’unissent pour une cause commune est une des raisons pour lesquelles ils ont tenu à participer à cet événement.

Janick Godin et Éric Gauvin travaillent dans la communauté autochtone de Pabineau. Ils ont pris part à la manifestation pour défendre les droits linguistiques et culturels des Acadiens et des Autochtones. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Pour moi, c'était important d'être ici en tant qu’Acadienne et aussi en tant que partenaire des Premières Nations. On défend aussi les mêmes droits pour notre culture et notre langue , a dit Janick Godin.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée législative à Fredericton mardi midi. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les manifestants se sont donné rendez-vous devant l’hôtel de ville de Fredericton pour marcher vers l'Assemblée législative, casseroles et objets bruyants à la main.

Des intervenants ont animé la manifestation et ont dressé une liste de dossiers controversés, tels que l'abolition possible du programme d'immersion française, le délai dans la révision de la Loi sur les langues officielles ainsi que les revendications territoriales des Premières Nations de la province.

Des députés du Parti libéral et du Parti vert étaient présents, de même que l’ex-ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui a récemment démissionné avec fracas en dénonçant la mauvaise prise de décisions du premier ministre Blaine Higgs.

Des manifestants se sont rassemblés mardi midi à Fredericton pour un « tintamarre » en marge du discours du Trône du gouvernement de Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La semaine dernière, le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson, avait affirmé que l’attitude du premier ministre favorise la division des communautés linguistiques et culturelles au lieu d’encourager une discussion.

Ainsi, plusieurs membres de la Première Nation de Pabineau ont répondu à l'appel du chef Richardson et ont fait le voyage jusqu’à Fredericton mardi, comme Della Brown.

Della Brown habite la Première Nation de Pabineau. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

J’aimerais dire que Higgs est ici pour la division : il essaie de diviser le français, le langage, plusieurs choses.

Della Brown soutient aussi que la décision du premier ministre de mettre fin à l'entente de partage des revenus sur la taxe de vente provinciale perçue dans les entreprises des communautés autochtones a un impact néfaste sur l'épanouissement de sa collectivité.

Alcide F. LeBlanc a tenu à manifester pour défendre la langue française au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La révision de la Loi sur les langues officielles (LLO) se fait toujours attendre. Un rapport a été déposé en décembre dernier, mais depuis, le premier ministre se fait avare de commentaires et n’y a toujours pas donné suite.

Pour Alcide F. LeBanc, ce tintamarre est une question de solidarité et de justice sociale , et il faut plus que jamais protéger la langue française.

Elle est menacée en Acadie, on dirait qu’il y a un déclin général. De plus en plus, dans les communautés francophones, on affiche en anglais! dit-il.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue