Un antibiotique pour enfants s’ajoute à la liste des médicaments en rupture de stock

Il est de plus en plus difficile d'obtenir de l'amoxicilline acide clavulanique, un antibiotique pour enfants communément appelé clavulin.

C'est un antibiotique qui est couramment utilisé pour les infections bactériennes chez les enfants. Ce n'est pas notre première ligne. Notre première ligne, c'est la moitié de l'antibiotique [clavulin], la partie amoxicilline, le fameux sirop aux bananes qu'on prescrit souvent pour des rhinosinusites surinfectées, pour des otites, des pharyngites, des pneumonies. Il arrive parfois que l'on ne réussisse pas à se débarrasser de l'infection et que l'on doive aller vers la deuxième ligne , explique le Dr Benoît Heppell.

Selon ce dernier, ce n'est pas le seul antibiotique en suspension (sous forme liquide) qui est en rupture de stock. Je pense au Cefzil, qui est une famille proche des pénicillines. Heureusement, pour traiter les infections bactériennes, on n'a pas juste un outil. Il y a plein d'antibiotiques de différentes classes. On peut aller vers d'autres options.

Toutefois, dans certains cas, il est important d'avoir accès à toutes les sortes d'antibiotiques, rappelle le Dr Heppell. Il y a des enfants qui ont des allergies ou, parfois, ils ont pris des antibiotiques dans les dernières semaines ce qui nous oblige à utiliser une autre classe pour éviter les résistances.

« Quand on nous ampute un outil comme le clavulin, on a moins de choix sur la table et, parfois, ça complique. » — Une citation de Le Dr Benoît Heppell

Le Dr Heppell raconte qu'il est fréquemment confronté à des situations complexes qu'amènent les pénuries de médicaments. J'ai vu un enfant la semaine dernière qui a pris d'innombrables antibiotiques dans la dernière année pour des infections à répétition. Le clavulin n'était pas disponible. Il avait une allergie à autre chose. On finit par avoir moins d'idées et on ne veut pas se rendre aux antibiotiques intramusculaires ou intraveineux pour des conditions si banales.

À écouter : Entrevue avec le Dr Benoît Heppell à Par ici l'info

Attention au bon usage des antibiotiques

Le Dr Heppell rappelle toutefois que ces ruptures de stock doivent amener les médecins à réfléchir au bon usage des antibiotiques. La majorité des infections que l'on voit chez les enfants sont virales et ne nécessitent pas d'antibiotiques. [...] Il ne faut pas être trop précoce dans l'usage des antibiotiques parce qu'on développe des résistances et parce que peut-être qu'on va les utiliser pour rien alors qu'il nous en manque.

Le Dr Heppell rappelle aussi que ce n'est pas uniquement les médecins qui doivent être conscientisés, mais les parents aussi. Il y a beaucoup d'éducation à faire aussi chez les gens qui viennent nous voir. Souvent, ils s'attendent à avoir des antibiotiques [alors que ce n'est pas nécessaire].