Le Bloc forcera un vote sur la fin des liens entre Ottawa et la couronne britannique

Les députés seront confrontés à un test de sincérité , a déclaré mardi, en conférence de presse, le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Selon lui, le vote en question dévoilera l'identité des élus qui sont loyaux envers leurs commettants et ceux dont la loyauté va au roi Charles III en tant que chef d'État du Canada.

Le fait que la monarchie soit patronne du Canada, et le fait que dans la foulée de cette autorité de droit divin, dans les législations du Québec et des provinces, comme ici au fédéral, les parlementaires doivent prêter serment à la couronne britannique, pose une question de préséance en matière de pouvoir politique, juge M. Blanchet.

Je ne me fais pas d'illusions , mentionne-t-il toutefois, avant de reconnaître qu'il s'attend à ce que la motion soit battue.

Le chef du Bloc estime toutefois que la population du Québec, mais aussi celle du Canada en entier, est largement opposée à la monarchie.

Ce ne sont que les parlementaires qui s'y accrochent, pour une raison inconnue , a-t-il dit.

Un symbole?

Cette démarche du Bloc survient dans la foulée des gestes du Parti québécois et de Québec solidaire, dont les députés ont refusé de prêter serment au nouveau monarque britannique lors de leur assermentation, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, mais ont prêté serment au peuple québécois.

Ce faisant, ils ne peuvent pas, pour l'instant, siéger au Salon bleu, et des négociations sont en cours pour leur permettre d'effectuer cette partie de leur travail d'élu.

À Ottawa, Yves-François Blanchet soutient que les défenseurs de la monarchie entretiennent une importante contradiction.

Le principal argument qui a été opposé au débat que nous voulons soulever, c'est que ce n'est pas important. Que la monarchie, c'est un symbole... , a-t-il rappelé.

Bon, c'est un symbole à 70 millions $ par année. C'est un symbole qui n'est tellement pas important qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour rouvrir la Constitution : le Sénat, les provinces, la Chambre des communes... Mon Dieu, si ce n'est pas important, c'est une formalité. Pourquoi on s'obstinerait là-dessus? , s'est-il demandé.

« La monarchie est un archaïsme, une couche de peinture dans un salon qui commence à être grisonnant dans les coins. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Toujours selon le chef du Bloc, la présence de cette structure monarchique a des conséquences bien réelles, au-delà des principes : Au Canada, il faut absolument qu'un projet de loi affectant les finances publiques soit déposé par le gouvernement, parce qu'il requiert la sanction royale. Si je tente de déposer un tel projet de loi, on me dit qu'il est irrecevable , a-t-il donné comme exemple.

Oui, rouvrir la Constitution est complexe, a affirmé M. Blanchet, avant de revenir à la charge en évoquant l'importance des symboles, des valeurs, des principes, de la sincérité et de la loyauté .

Soyons pragmatiques! a-t-il encore lancé, en invitant ses collègues des autres partis à voter en faveur de la motion bloquiste, mercredi.

Libéraux et conversateurs contre, votre libre chez les néo-démocrates

Aux Communes, le débat sur la motion du Bloc a rapidement tourné en débat sur la pertinence de celle-ci.

Il y a beaucoup de sujets à l'esprit des Canadiens et je dirais que celui de la journée d'opposition du Bloc québécois n'est pas dans le haut de leur liste , a tranché le député libéral Robert Oliphant quelques minutes après avoir annoncé que sa formation politique votera contre la motion.

Son de cloche similaire du côté des conservateurs, qui voteront eux aussi contre la motion, la condamnant à l'échec. Les gens ne s'intéressent pas nécessairement au visage de la personne sur le billet de 20 $. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir assez de billets de 20 $ dans leurs poches pour payer leur épicerie à la fin du mois , a déclaré leur chef adjoint, Luc Berthold.

Chez les néo-démocrates, cependant, on laissera les députés voter comme bon leur semble. La députée manitobaine Niki Ashton y est ainsi allée d'un vibrant plaidoyer en faveur de la motion.

Le Canada doit faire le pas en avant sur le parcours de la décolonisation et s'éloigner de la monarchie, a-t-elle dit, notant au passage qu'elle estime que les élus pourraient abolir le serment au roi et le remplacer par un serment aux Canadiens, abolir le Sénat non élu qui est profondément non démocratique et modifier le mode de scrutin qui permet à des partis, comme le Parti libéral, de former un gouvernement avec moins du tiers du vote populaire.

Le point de vue de Mme Ashton n'était toutefois pas partagé par tous ses collègues qui ont pris la parole lors des débats en Chambre.