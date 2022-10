Spotify et Amazon Music commanditaires de l’ADISQ : un choix qui soulève des questions

Pour la première fois de son histoire, l’ADISQ compte cette année deux plateformes numériques parmi les commanditaires de ses galas de novembre : Spotify et Amazon Music. Un rapprochement qui soulève des interrogations, trois ans après l’ intervention de Pierre Lapointe au Gala de l’ADISQ, en 2019, pour dénoncer les maigres redevances versées aux artistes par ces géants de l’industrie.

France D’Amour n’a pas su cacher sa surprise lorsqu’elle a appris que Spotify était le nouveau commanditaire principal du Gala de l’industrie de l’ADISQ, qui se tiendra le 2 novembre. La même journée, Amazon Music viendra de son côté présenter le prix de l’album de l’année dans la catégorie rap au Premier Gala de l’ADISQ, animé par Pierre Lapointe.

Ce choix de partenaires peut en effet faire sourciller lorsqu’on prend en compte la grogne qui perdure autour du modèle de rémunération de ces plateformes. Ce n’est pas de la charité, on ne fait pas pitié, c’est juste qu’il y a une injustice , a expliqué la chanteuse, rencontrée au Gala de la Société des auteurs-compositeurs du Québec (SPACQ) le mois dernier.

Une écoute sur une plateforme rapporte à l’auteur-compositeur ou l’autrice-compositrice entre 3 et 6 cents par 1000 écoutes, un modèle financier qui n’est pas nécessairement à l’avantage des créateurs et créatrices.

Quand notre musique joue sur les plateformes numériques, c’est la moindre des choses [d’avoir une rémunération équitable], a-t-elle ajouté. En Europe, ils sont très en avance, le Canada est toujours en retard.

Une vitrine, mais à quel prix?

L’ADISQ défend sa décision en affirmant que, pour avoir des redevances à distribuer, il faut d’abord que les artistes du Québec se fassent découvrir, ce qui passe forcément par les vitrines incontournables que sont Spotify et compagnie, selon elle.

C’est certain qu’il y a un défi pour ce qui est des revenus, mais si nos musiques ne sont pas entendues, il n’y a aucun revenu qui est généré , explique Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ. L’important, c’est de joindre le public, parce que si on ne découvre pas un artiste, on n’ira pas le voir en spectacle.

Selon elle, le fait d’avoir Amazon ou Spotify comme commanditaires n’empêche pas l’ADISQ d’avoir avec eux des désaccords sur certains sujets. On a eu au fil des ans nombre de débats avec les radios traditionnelles, et pourtant, ce sont des partenaires du gala depuis les tout débuts , illustre-t-elle à titre de comparaison.

Eve Paré rappelle aussi le rôle de l’ADISQ dans les débats entourant l’adoption du projet de loi C-11, qui vise à moderniser la Loi sur la radiodiffusion afin notamment d'y intégrer des plateformes comme YouTube et Spotify. L’association est d’ailleurs en intense période de représentation devant le Sénat à ce sujet.

Il y a deux objectifs principaux : amener les plateformes à contribuer au développement de contenus canadiens et forcer la mise en valeur de nos artistes sur les plateformes, explique Eve Paré. C’est important que les plateformes soient elles aussi assujetties aux mêmes règles que les médias traditionnels.

En attendant l’adoption du projet de loi, rien n’empêche l’ADISQ de collaborer avec les plateformes en question, selon sa directrice générale, pour le bien de la musique .

Composer avec la nouvelle réalité

Malgré les failles de Spotify et autres plateformes de diffusion, la plupart des artistes s’entendent pour dire qu’elles sont devenues incontournables. Je pense qu’aujourd’hui, [un artiste] est obligé d’être sur les plateformes, à moins que ce soit un artiste international qui a 50 ans de carrière , a expliqué Sarahmée, également rencontrée au Gala de la SPACQ.

Un constat que partage Ariane Roy, qui souligne la grande visibilité offerte par ces plateformes. Si elle convient que l’argent est mal distribué , elle concède qu'elle utilise elle-même Spotify pour écouter de la musique. C’est paradoxal et confrontant de se dire "ce n’est pas équitable", mais de faire partie des consommateurs de ces plateformes , a-t-elle résumé.

Même Mario Pelchat, qui a longtemps refusé de mettre sa musique sur les plateformes de diffusion, affirme qu’il a dû se rendre à l’évidence au fil du temps.

On n’a pas le choix de s’adapter. La plus belle preuve de ça, c’est que tout mon matériel se retrouve aujourd’hui sur ces plateformes-là, a-t-il expliqué. Mais j’ai hâte que les créateurs soient rémunérés à leur juste valeur.

Le Gala de l'industrie de l'ADISQ se tiendra le 2 novembre à 16 h au Club Soda. Le Premier Gala de l'ADISQ suivra à 20 h sur les ondes de Télé-Québec, alors que le Gala de l'ADISQ 2022 sera diffusé en direct le 6 novembre à 20 h sur ICI Télé, sur Radio-Canada.ca/adisq (Nouvelle fenêtre) et sur ICI Tou.tv.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Nabi-Alexandre Chartier, journaliste à Radio-Canada. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.