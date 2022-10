Les enfants adeptes de jeux vidéo ont de meilleurs résultats cognitifs, selon une étude

De précédentes études s'étaient attardées sur les effets négatifs des jeux vidéo, comme la dépression ou une agressivité accrue. Mais ces recherches sont limitées par leur faible taux de participation, surtout celles qui recourent à l'imagerie cérébrale, d’après l'auteur principal de l'étude, Bader Chaarani, professeur adjoint de psychiatrie à l'Université du Vermont.

Avec ses collègues, il a analysé des données issues de la vaste étude sur le développement cognitif du cerveau adolescent (ABCD, en anglais), financée par les Instituts américains pour la santé (NIH).

2000 enfants ont participé à l’étude

L’équipe a passé en revue les réponses, les résultats des tests cognitifs et l'imagerie cérébrale de quelque 2000 enfants de 9 ou 10 ans. Ces jeunes se divisaient en deux groupes : ne joue jamais aux jeux vidéo et joue chaque jour trois heures ou plus .

Cette durée a été choisie, car elle dépasse la recommandation de l'Académie américaine de pédiatrie d'une ou deux heures de jeux vidéo pour les enfants avec un âge plus avancé.

Les deux groupes ont dû exécuter deux tâches. Pour la première, des flèches orientées vers la gauche ou la droite étaient montrées aux enfants, qui devaient cliquer sur le bouton correspondant le plus vite possible.

Si un panneau « stop » s'affichait, aucun bouton ne devait être enfoncé, une façon de mesurer la capacité des jeunes à se contrôler.

Pour la seconde tâche, on leur montrait un premier visage, puis plus tard un deuxième, et l’enfant devait dire s’il correspondait à la même personne, testant cette fois-ci leur mémoire de travail, une mémoire de court terme.

Des résultats probants

Après avoir corrigé certains biais statistiques liés entre autres au revenu parental, au quotient intellectuel et aux symptômes de santé mentale, l’équipe de recherche a découvert que les enfants jouant aux jeux vidéo avaient systématiquement mieux réussi leurs tâches.

Lors des tests, les cerveaux des enfants étaient observés par le biais de techniques d'imagerie précise. Ceux des joueurs et joueuses montraient davantage d'activités dans des zones du cerveau associées à l'attention et à la mémoire.

Les résultats soulèvent l'intéressante possibilité que les jeux vidéo fournissent une expérience d'apprentissage cognitif ayant des effets neurocognitifs mesurables , concluent les personnes qui signent cette étude.

Vers des études plus poussées

Il n'est toutefois pas encore possible de savoir si les meilleures performances cognitives conduisent à jouer davantage, ou si c'est le fait de jouer davantage qui améliore ces performances, selon Bader Chaarani.

Son équipe espère obtenir une réponse plus claire avec la poursuite de l'étude lorsque les enfants auront gagné en âge.

Cela permettra aussi d'exclure d'autres variables telles que l'environnement domestique des enfants, l'activité physique et la qualité du sommeil.

Trop de temps d'écran est bien sûr globalement mauvais pour la santé mentale et l'activité physique , note Bader Chaarani.

Mais ses résultats montrent que les jeux vidéo pourraient être un meilleur usage de ce temps d'écran que le fait de regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, qui ne présente aucun effet cognitif détectable, selon le chercheur.