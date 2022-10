Québec boude une solution novatrice en services ambulanciers

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) croyait bien avoir trouvé une solution au manque d’ambulanciers dans certains secteurs de la région. Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient toutefois de demander l’arrêt du projet qui semblait pourtant être fort apprécié en Abitibi-Témiscamingue.

Le 7 février dernier, le CISSS-AT mandate l’entreprise Transport médical adapté A. Nadeau inc. pour effectuer des transferts interhospitaliers par civière pour des transports qui ne sont pas considérés comme urgents. Des transports qui sont normalement effectués par les ambulanciers.

Marc-André Nadeau espérait aider les ambulanciers qui doivent composer avec la pénurie de main-d'oeuvre. Photo : Gracieuseté : Marc-André Nadeau

L’objectif est d’éviter des ruptures de services ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue. Le projet permet donc de s’assurer de la présence constante d'ambulanciers sur le territoire en cas d’urgence.

Ça faisait vraiment une grosse différence dans les ruptures de services au niveau ambulancier. Si on prend l’exemple du Témiscamingue, quand une ambulance part pour un transport non urgent à Amos, dans le meilleur des cas, on parle d'une ambulance partie pendant huit heures. C’est certain que ça fait une différence, compte tenu du contexte de distances et de la pénurie de personnel , explique le président-directeur général de Transport médical adapté A. Nadeau inc., Marc-André Nadeau, qui a aussi investi dans le projet.

La majorité des transports effectués dans la région étaient au Témiscamingue. Photo : Gracieuseté : Marc-André Nadeau

J’ai commencé par faire l’achat d’une première civière. Quand on a vu que le volume était grandissant, on a investi pour deux autres équipements , ajoute-t-il.

Depuis le 20 mai dernier, l’entreprise a effectué plus d’une cinquantaine de transports dans la région, majoritairement au Témiscamingue.

Le ministère de la Santé stoppe le projet

Or, le 23 septembre, le CISSS-AT avise Transport médical adapté A. Nadeau inc. que l'organisme doit mettre un terme à leur entente, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Par courriel le MSSS nous indique que la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus, créée en 1981, ne permet pas ce type de services.

Tout véhicule servant habituellement à transporter des malades ou des blessés sur civière est une ambulance au sens du présent règlement et tout propriétaire d’un tel véhicule est considéré comme exploitant un service d’ambulance , peut-on lire à l’article 199.

« Seul un service ambulancier peut posséder une ambulance et seulement une ambulance peut transporter un patient sur une civière. » — Une citation de Extrait d'un courriel du MSSS

Questionné pour savoir s’il était envisageable pour le Ministère de revenir sur sa position, le MSSS répond que des travaux sont en cours.

En juin 2022, le gouvernement du Québec a adopté la Politique gouvernementale sur les services préhospitaliers d’urgence. Dans le cadre de cette politique, des travaux sont en cours pour prévoir les règlements d’application d’une ambulance et des autres véhicules. Ces règlements, lorsqu’ils seront édictés, viendront remplacer le Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus , explique-t-on.

Pour répondre à une situation exceptionnelle

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue affirme par courriel qu’il s’agissait d’un projet pilote pour répondre à une situation exceptionnelle alors qu’une rupture partielle de services avait lieu au Centre multiservice de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa en raison de la pénurie de la main-d’œuvre.

Ce contexte particulier a guidé le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dans la mise en place de ce projet, de même que la pénurie de main-d'œuvre à laquelle les entreprises ambulancières sont également confrontées. L’objectif étant alors de limiter l’utilisation de véhicules ambulanciers pour les transports interhospitaliers non urgents lorsque la condition clinique de la personne qui doit bénéficier de ce transport le permet en toute sécurité , ajoute le CISSS-AT en précisant avoir cessé la pratique après avoir été avisé par le MSSS.

Sur la question de savoir si l’organisation aurait souhaité maintenir le service, le CISSS-AT n’a pas répondu à la question.

La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. (Archives) Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, assure pour sa part être bien au fait de la situation.

Le secteur de la santé est régi par des lois qui sont parfois très restrictives. C’est le cas ici présent, où les patients transportés sur civière doivent être transportés par ambulance. Le ministre Christian Dubé, mes collègues de la région Pierre Dufour et Daniel Bernard ainsi que moi-même restons à l’écoute des suggestions venant du terrain pour améliorer nos services et notre flexibilité, mais il faut garder en tête que tout changement législatif exige un certain délai , indique-t-elle.

Un projet appuyé par le syndicat

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), Félix-Antoine Lafleur Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le projet était apprécié par de nombreux acteurs du milieu de la santé, notamment le syndicat représentant des ambulanciers de l'Abitibi-Témiscamingue.

« On pense que ça peut être une bonne idée dans le cadre où on utilise bien les ressources et que les ambulances sont disponibles pour faire les appels qui nécessitent vraiment des soins d’urgence [...] C’est sûr que c’est une belle initiative. » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur, président régional de la CSN

Le syndicat souhaite toutefois s’assurer que le gouvernement ne s’en serve pas pour diminuer les investissements.

Ça ne doit pas devenir pour le Ministère une excuse pour revoir à la baisse le nombre d’appels des ambulances et ainsi reculer sur des promesses d’investissements qui ont été faites quant à la conversion d’horaires de faction en horaires à l’heure, ou même nuire à la création de nouveaux horaires à l’heure , explique Félix-Antoine Lafleur.