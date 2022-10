Deux jours de suspension pour un élève après une grosse saisie de drogue à Trois-Rivières

Ce n’est clairement pas de la consommation personnelle. Il y avait sûrement de la revente qui était prévue , concède Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy en entrevue à Toujours le matin. Il dit qu’il peut comprendre que des parents considèrent cette mesure comme un peu faible. Mais il tient à préciser que plusieurs éléments sont pris en compte lorsqu’une suspension est imposée, par exemple les antécédents de l’élève.

« Faut comprendre qu’on a un rôle éducatif du Centre de service scolaire. On est là pour accompagner nos jeunes. Je ne suis pas sûr que laisser ce jeune-là deux ou trois semaines à la maison, sans un encadrement adéquat, question de lui rappeler les bonnes façons de faire, ce qu’on attend d’une personne [est la meilleure solution]. » — Une citation de Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Le directeur explique que tant du côté du Centre de services scolaire que des écoles secondaires, une équipe est consacrée à l’accompagnement et à la sensibilisation : des psychoéducateurs, des infirmières, etc. L’organisme Action toxicomanie fait aussi de l’accompagnement. C’est vraiment un accompagnement qui est global autour du jeune pour qu’il réalise l’erreur qu’il a faite et surtout que ça ne se reproduise pas.

Luc Galvani, le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy Photo : Radio-Canada

Les parents doivent aussi être sensibilisés afin de poursuivre l’accompagnement à la maison.

Luc Galvani révèle que des saisies de drogue ont lieu dans toutes les écoles secondaires du Québec, mais de cette ampleur, c’est assez rare , ajoute-t-il.

La saisie a eu lieu la deuxième semaine du mois d’octobre. Pour le directeur général il est clair qu’un événement médiatisé de la sorte aide à la sensibilisation.

On voit l’impact que ça a pour ce jeune, à travers les médias. M. Galvani croit que les jeunes des écoles sont davantage conscients des impacts engendrés par ce genre d’événement. Il ajoute qu’après la saisie par les policiers, l’élève a été libéré sous conditions. L’école fait en sorte que les conditions soient respectées.