Instruments mal désinfectés : 89 patients du CISSS doivent subir un dépistage

89 patients ayant eu une biopsie de la prostate à l’hôpital de Sept-Îles entre 2018 et 2022 sont appelés à subir un dépistage préventif du VIH et de l'hépatite. Un instrument mal stérilisé a pu être utilisé durant l'opération.

Le test en question est une prise de sang dans le but de dépister le VIH, l’hépatite B et l'hépatite C.

Les personnes concernées ont subi une biopsie entre le 7 novembre 2018 et le 7 mars 2022 à l'hôpital de Sept-Îles.

C’est un préposé qui a interpellé l’équipe de la prévention et contrôle des infections [...] Elle effectuait un remplacement et se questionnait sur la façon de nettoyer de l’équipement, car elle est dans un autre secteur et elle ne faisait pas comme ça , explique Nathalie Tremblay, adjointe à la directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique et gestionnaire de risques au CISSS de la Côte-Nord.

« Puis effectivement, on s’est rendu compte que la façon de procéder était pas adéquate. [...] Il y avait effectivement une faille dans la désinfection. » — Une citation de Nathalie Tremblay

L'instrument utilisé pour effectuer les biopsies est un cystoscope. Avant que la situation ne soit signalée en mars 2022, l’hôpital envoyait les cystoscopes à la stérilisation seulement à la fin de la journée, souligne Nathalie Tremblay.

Disposant de seulement quatre instruments, la pratique usuelle était de nettoyer l’appareil et d’apposer une gaine sur le dessus après le quatrième patient, sans envoyer l’outil à la stérilisation complète, explique-t-elle.

C’est ce qui explique le nombre de 89 patients, et non pas l’ensemble des patients qui ont subi une biopsie de la prostate depuis le 7 novembre 2018 dans cet établissement.

Le centre hospitalier a depuis acquis du nouveau matériel pour pallier cette situation. Dorénavant, le cycle complet de stérilisation est effectué après chaque utilisation.

Le CISSS de la Côte-Nord précise dans un communiqué que le risque d’infection varie de faible à modéré , et qu’il s’agit d’un dépistage préventif.

On y va avec la recommandation de faire un rappel et de sécuriser les gens [...] Et si par exemple il y avait une personne qui était contaminée, on lui assure tout le suivi médical, la trithérapie ou la médication nécessaire , explique Nathalie Tremblay.

L'établissement indique aussi que depuis le 7 mars 2022, les mesures requises ont été mises en place pour corriger la situation .

Une lettre a été envoyée aux patients concernés au cours des derniers jours afin de les informer de la procédure en cours. Le CISSS de la Côte-Nord a aussi mis en place une ligne téléphonique afin répondre à leurs questions : 1 833 994-2242.

Pour sa part, le comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord est reconnaissant de la transparence du CISSS dans le dossier. Le comité espère que le CISSS mette en place des méthodes pour que ce genre d’événement ne se reproduise pas.

Avec les informations de Laurence Vachon