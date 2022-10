La photo a été prise au pied de la côte d’Abraham, en direction de Limoilou. Si on tentait de la refaire aujourd’hui, l’Ascenseur du Faubourg se trouverait derrière nous, et le jardin Jean-Paul-L'Allier à notre droite, au lieu du pâté de maison d'autrefois. Et il faudrait se planter en plein milieu de la rue et du trafic pour réussir notre coup.

Le photographe, dont on ne connaît pas l'identité, a réussi à capter toute la vitalité du quartier Saint-Roch des années 1930, avec son bourdonnement typique d'un centre-ville nord-américain. Et à regarder l'image de plus près, on y découvre aussi un tas de petits détails révélateurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La rue de la Couronne vers 1930. Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

1. Le quartier chaud du secteur automobile

Qui aurait cru que la rue de la Couronne avait déjà été l'endroit numéro 1 pour magasiner une voiture?

Sur la photo, les représentants de Pontiac et de Chrysler sont bien en évidence. Mais un coup d'œil aux annuaires du temps permet de constater que les fabricants américains s'affichaient tout le long de la rue. Un peu plus bas, on trouvait des Packard, des Auburn et des Oldsmobile. Et cette vocation automobile s'étendait à tout le secteur.

Le quartier chaud du secteur automobile Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

« Dans les années 1930, les vendeurs d’autos étaient tous concentrés au coeur de la basse-ville, dans le quartier Saint-Roch et une partie de Saint-Sauveur. On en trouvait de la côte d’Abraham à Saint-Joseph, et jusque sur Dorchester, Langelier et des Oblats. » — Une citation de Jean-François Caron, historien

En sortant de chez Pontiac, on pouvait aussi aller faire un tour chez Stewart Motors Trucks, une institution dans le monde des camions, ou chez le vendeur d’autos usagées d'à côté. Toutes les spécialités liées à l'auto s'étaient donné rendez-vous dans le même secteur.

Le quartier chaud du secteur automobile Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

On pouvait ainsi, en parcourant moins d'un kilomètre, trouver tout l'équipement nécessaire pour sa voiture, des pneus aux accessoires, ainsi que des peintres spécialisés en carrosserie.

2. Des pompes à essence, comme dans le bon vieux temps

À droite sur l'image, on aperçoit aussi plusieurs pompes à essence installées sur le bord de la rue, tout près du Garant Service Garage LTD, l'un des nombreux garagistes du coin.

Des pompes à essence comme dans le bon vieux temps! Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

L'automobile connaissait alors un essor fulgurant, et les stations d’entretien et de graissage se répandaient comme une traînée de poudre.

Avec leur réservoir en verre gradué et leur petit dôme où pouvaient s’afficher le nom des pétrolières, les pompes à essence en forme de colonne de la rue de la Couronne sont typiques des années 1930. Elles rappellent un peu la fameuse Gulf Wayne 60, très recherchée des collectionneurs aujourd'hui, fait remarquer Jean-François Caron.

Ce genre de modèle commercialisé aux États-Unis sera l'un des premiers à se répandre en Amérique du Nord, mais d’autres compagnies proposaient des modèles semblables en Europe à la même époque.

3. L'endroit parfait pour s'acheter un frigo!

Au milieu de cette mer de concessionnaires automobiles, Goulet et Bélanger Ltée proposait des électroménagers, notamment des Frigidaire, ce qui est assez amusant quand on sait que cette marque emblématique de réfrigérateurs a été créée par… le fabricant automobile General Motors, en 1918.

L’endroit parfait pour acheter... un frigo? Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

À l'époque, GM Frigidaire dominait si outrageusement le marché que son nom s'imposait déjà pour désigner tous les réfrigérateurs, quelle qu'en soit la marque. Ce qui est encore le cas aujourd'hui.

Émile Goulet, le fondateur du commerce, avait envoyé l’un de ses employés à l’usine de General Motors de Dayton, en Ohio, pour développer son expertise. Il avait aussi créé son propre modèle de glaciaire, qu'il isolait grâce à des feuilles de liège. Et tant qu’à s’imposer dans la cuisine, il offrait aussi en exclusivité la marque Kitchenaid, qui faisait un tabac avec ses premiers mélangeurs électriques sur socles.

L'entreprise Goulet et Bélanger était aussi reconnue pour ses fournaises à l’huile automatique Oil-O-Matic , considérées comme une vraie révolution dans le chauffage des maisons.

4. Les tramways de Limoilou

La navette des tramways sur la rue de la Couronne est un autre détail intéressant, d'autant plus qu'au rythme où vont les choses, ils pourraient être bientôt de retour.

Le tramway de Limoilou Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

Le numéro 615 de l'image faisait peut-être partie du circuit qui menait du Château Frontenac à Limoilou, ou de celui menant vers l'Exposition provinciale, devenu Expo-Cité aujourd'hui.

Une autre ligne, sur la même rue, menait jusqu'à la chute Montmorency en partant de la place Jacques-Cartier.

Limoilou avait fusionné avec Québec entre autres pour profiter de son tramway , rappelle Jean Breton, spécialiste de l'histoire du transport en commun à Québec.

Limoilou s’était connecté au tramway en 1913, ce qui avait contribué à accroître considérablement la circulation dans le secteur, au grand dam des automobilistes, qui jugeaient les tramways trop lents et surtout encombrants.

Détail anecdotique, c'est sur la rue de la Couronne que s'était produit le premier accident sérieux impliquant un tramway électrique, en août 1897. Un fiacre avait alors été renversé, blessant sa passagère.

5. Un nouveau compétiteur pour le journal Le Soleil

Le Journal, qui s'annonce avec aplomb sur le toit d'un édifice, vient tout juste d'être lancé en 1930. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un lointain cousin du Journal de Québec, mais plutôt d'un nouvel hebdomadaire ouvertement conservateur, venu compétitionner avec Le Soleil, qui penchait du côté des libéraux à l'époque.

Un journal qui s’affiche Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

Les bureaux du Soleil, hors cadre sur la photo, se trouvaient alors de l'autre côté de la rue, au pied de la côte d'Abraham. En s'installant juste à côté, Le Journal lançait clairement les hostilités.

Le Journal était un ardent défenseur du chef conservateur Camilien Houde. Le Soleil, qui l'exécrait, prenait plutôt parti pour le libéral Louis-Alexandre Taschereau. En 1938, Le Journal fusionne avec L'Événement, avec qui il poursuivra ses activités jusqu'en 1967.

6. Le chic siège social de la Quebec Power

Le bâtiment qui domine les autres au centre de la photo est l'un des rares à être resté intact aujourd'hui. Construit en 1910 par la Quebec Power, qui gérait le tramway à Québec - ainsi que l'approvisionnement en électricité de la ville - il s’élevait sur le site de l’ancienne halle Jacques-Cartier, un marché de viande et de poisson du 19e siècle.

Le chic siège social de la Quebec Power, plus haut que tous ses voisins avec ses 8 étages Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

Très moderne pour l'époque, il aura été l'un des premiers symboles montrant la migration du centre-ville vers Saint-Roch, au début du 20e siècle. On peut toujours l'admirer, à l'angle du boulevard Charest et de la rue de la Couronne, mais des travaux de rénovation importants viennent de forcer le déménagement du bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou, qu'il hébergeait jusqu'à tout récemment.

7. Un pont mystérieux au bout de la rue

Un des détails les plus intrigants de la photo – et que je gardais pour le dessert – se trouve tout au bout de la rue, où l'on distingue la structure d'un pont. J'avais d'abord pensé qu'il s'agissait du pont Victoria, détruit quand la Ville a décidé d'éliminer le méandre de la rivière Saint-Charles qui passait au sud du parc Victoria, dans les années 1950.

Un pont mystérieux au bout de la rue Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)

Mais il s’agit plutôt du pont Drouin, confirme l’historien Jean-François Caron, qui s’est donné bien du mal pour me convaincre tant j’avais peine à le croire en regardant les cartes d’aujourd’hui.

Il est vrai que le pont Drouin a beaucoup changé. La passerelle discrète d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le pont de fer massif du temps.

Mais le mystère s’explique quand on sait que dans les années 1960, la partie nord de la rue de la Couronne a été entièrement reconfigurée. En plus d’en faire une rue à sens unique pour donner plus de fluidité à la circulation, on l’a fait dévier vers l’ouest pour la connecter à l’autoroute Laurentienne, ce qui rend impossible le point de vue d'autrefois.