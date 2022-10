Un profanateur de pierre tombale recherché à Sherbrooke

Le suspect détruirait systématiquement tout ce qui se trouve sur le monument depuis plus de 18 mois. Ainsi, des ornements de bronze ont été enlevés de la pierre tombale et des fleurs et arbustes sont arrachés chaque fois que la famille en plante.

Au total, on évalue les dommages à plus de 4000 $.

Les proches du défunt, qui ont demandé l'anonymat, ont donc installé une caméra de surveillance. Des images du suspect, que la famille ne connaît pas, ont été enregistrées.

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), le vandale agirait toujours les week-ends et se déplacerait à vélo. Il porte une casquette de chasse et un manteau avec une bande réfléchissante.

La situation cause beaucoup d'inquiétude, souligne le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

C'est très difficile pour la famille. C'est le dernier repos d'un membre de leur famille. Depuis plusieurs mois, plus d'an un et demi, ils se rendent sur place, et que ce soit les fleurs, l'aménagement, les objets personnels, les souvenirs laissés sur place sont brisés ou carrément volés , souligne-t-il.

Des mesures de sécurité bientôt resserrées à la Coopérative funéraire

Des actes de vandalisme sont parfois commis à la coopérative funéraire de l'Estrie, mais ce sont généralement des fleurs qui sont déplacées ou arrachées. Un geste d'une telle ampleur reste très rare, voire inédit.

La Coopérative va mettre des mesures en place pour éviter que ça se reproduise.

On est déjà en pourparlers avec des fournisseurs pour pouvoir installer de façon permanente des caméras de surveillance pour que le cimetière soit bien protégé. C'est certain que les caméras ne pourront pas peut-être capter chacun des petits éléments, mais on veut que la population soit bien au fait qu'on prend les choses au sérieux et qu'on veut assurer une sécurité des gens qui viennent au cimetière , souligne Manon Thibodeau, la directrice des services aux familles de la Coopérative funéraire de l'Estrie.

« Ça n'a aucun bon sens qu'on s'attaque comme ça à des lieux de sépulture. » — Une citation de Manon Thibodeau, directrice des services aux familles de la Coopérative funéraire de l'Estrie

S'il est arrêté, le suspect pourrait être accusé de méfait de moins de 5000 $.

Aucune peine minimale n'est prescrite par la loi dans ce genre de dossier, mais elle peut aller d'une amende jusqu'à une peine de détention.

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer ce genre de peine, dont la motivation du suspect et son état de santé mentale, explique l'avocat Patrick Fréchette.

La situation pourrait être complètement différente si on a affaire à un récidiviste qui a commis plusieurs méfaits dans le passé et qui continue de le faire par simple malice, ou si par exemple ses motivations s'inspirent d'une haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, ce serait encore là un facteur aggravant important [...] Maintenant pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui a des problèmes de santé mentale? On ne va pas traiter cette situation-là de la même façon qu'une personne qui le ferait par exemple parce qu'elle en veut à la personne dont les restes sont installés à cet endroit-là , soutient-il.

Les policiers n'ont aucune piste pour identifier le suspect. La famille ne reconnaît pas non plus l'individu qu'ils ont capté grâce à leur caméra de surveillance.

Les gens qui auraient de l'information à son sujet sont donc invités à contacter le Service de police de Sherbrooke afin de faire avancer l'enquête.

Avec les informations de Marion Bérubé