Crise des urgences : un urgentologue de l’Hôpital Saint-Boniface sonne l’alarme

Il a lancé, de nouveau, un appel à l’aide et demande au gouvernement manitobain de passer à l’action le plus tôt possible! .

De nombreuses personnes se rendent aux urgences parce qu'elles n'ont pas d'autre choix , indique-t-il, en ajoutant que plus de 150 000 Manitobains ne peuvent pas trouver de médecin de famille .

« J'aime mon travail, mes collègues et les personnes dont je m'occupe chaque jour, mais ce qui se passe actuellement n'est pas viable. Les choses peuvent s'améliorer, mais nous avons besoin d'aide. » — Une citation de Dr Kristjan Thompson, urgentologue à l'Hôpital Saint-Boniface

La situation se complique de plus en plus, car plusieurs infirmières décident de démissionner à cause du stress . Ces infirmières qualifient cette situation du pire qu'elles aient jamais vu , selon le Dr Thompson.

Neuf médecins sur dix prévoient le pire

Avec beaucoup d’émotion, l'urgentologue de l’ HSB a raconté qu’un patient attendait plus de 18 heures, dimanche dernier, pour une occlusion intestinale. Un autre a attendu plus de 10 heures et a été diagnostiqué avec une crise cardiaque.

Le Dr Kristjan Thompson ajoute aussi qu’à l’ HSB , certaines personnes ont attendu jusqu’à 150 heures avant qu’elles ne soient admises.

Selon les statistiques partagées par le Dr Thompson lors de cette conférence, 93 % des médecins craignent que les hôpitaux manitobains soient débordés cet automne ou cet hiver, et 50 % des médecins connaissent des niveaux élevés ou très élevés d'épuisement professionnel.

Il s'agit d'un niveau record , tient à préciser le Dr Thompson.

En effet, 67 % des médecins déclarent avoir éprouvé une détresse morale pendant la pandémie.

Cela se produit lorsqu'une personne se sent incapable de fournir le niveau de soins qu'elle estime devoir fournir en raison d'obstacles institutionnels ou d'un manque de ressources , indique le Dr Thompson.

Cette conférence de presse vient après une série de gazouillis de l'urgentologue de l' HSB décrivant l’état des urgences la fin de semaine dernière.

Il ajoute que plusieurs de ses collègues ont des histoires similaires et que la situation devient de plus en plus catastrophique.

Cette fin de semaine, pour la première fois, le Dr Kristjan Thompson a songé à démissionner. L'urgentologue de l'Hôpital Saint-Boniface estime que le service des urgences a atteint le point de rupture et que des mesures immédiates s'imposent.

Le Dr Kristjan Thompson souligne qu'il a envisagé de suivre l'exemple d' un grand nombre de ses collègues infirmiers qui ont quitté le service au cours des derniers mois en raison de conditions de travail déraisonnables, d'un important épuisement professionnel et de détresse morale .

Hier, c'était la première fois que j'ai pensé à démissionner , ajoute le médecin, qui est aussi président du conseil d'administration de Doctors Manitoba et ancien président de l'organisme.

Urgentologue à l'Hôpital Saint-Boniface, le Dr Kristjan Thompson estime que la situation est plus que critique au service des urgences de l'Hôpital Saint-Boniface. Photo : (Zoom)

Dix heures d'attente pour une crise cardiaque

Le Dr Kristjan Thompson explique ainsi que plusieurs hôpitaux à Winnipeg sont en surcapacité et que beaucoup de Winnipégois n’ont pas accès aux soins de santé dans des délais raisonnables.

Si vous ne me croyez pas, écrit-il sur son fil Twitter, venez demander à la personne que j'ai vue qui a attendu plus de 18 heures pour une occlusion intestinale, ou au pauvre homme qui a attendu plus de 10 heures alors qu'il faisait une crise cardiaque.

Kristjan Thompson appelle les dirigeants du secteur de la santé à prendre immédiatement des mesures. Il dit qu'il faut des efforts ciblés pour retenir le personnel existant, mettre en œuvre d'un protocole d'interventions rapides pour les urgences et augmenter le nombre d'admissions possibles à l'hôpital.

L’ancien président de Doctors Manitoba ajoute que les dirigeants commencent à écouter les travailleurs de première ligne, mais qu'il faut encore que leurs paroles se traduisent en actions.

De son côté, la première ministre manitobaine admet que les dernières années ont été difficiles et que ce n’est pas évident pour le personnel de la santé de travailler dans de telles conditions.

Mme Stefanson a ajouté, lors d’une conférence de presse, que son gouvernement avance dans la bonne direction en prenant des mesures pour améliorer la situation dans les services d’urgence.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, précise que le système de santé publique est en train de perdre des infirmières qui préfèrent travailler dans le secteur privé.

Audrey Gordon affirme avoir rencontré des infirmières de première ligne. Ces dernières ont partagé de nombreuses idées que nous allons déployer la semaine prochaine souligne-t-elle.

40 heures d'attente pour qu’un patient soit admis

Nicole Ward, une ancienne Winnipégoise qui rendait visite à sa famille, est consternée par l'état du système de soins de santé après ce qu'elle a vécu la fin de semaine dernière.

Nicole Ward est inquiète par rapport à l'avenir des services de soins à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Elle explique que son oncle, atteint d'un cancer du canal cholédoque en phase terminale, s'est rendu au Centre des sciences de la santé, samedi, parce que son drain biliaire fonctionnait mal et que la bile s'accumulait dans son corps. Son oncle souffrait également d'une infection sanguine , ajoute-t-elle.

On nous a dit que l'attente allait être très longue, car il y avait des personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque dans les couloirs depuis un certain temps, qu'il y avait une personne qui avait une fracture de la hanche dans le couloir , raconte-t-elle.

Le personnel de l'hôpital fait de son mieux, mais ce n'est pas suffisant, estime Nicole Ward, qui est chercheuse au centre médical de l'Université Vanderbilt, à Nashville, dans le Tennessee.

« C'est effrayant, et ce qui m'effraie le plus, c'est que les infirmières, les médecins, les assistants médicaux, les aides-soignants, les infirmières cliniciennes, cela m'inquiète qu'ils aient peur. Cela m'inquiète qu'ils veuillent démissionner. » — Une citation de Nicole Ward, nièce d'un patient

Son oncle a attendu environ 48 heures pour que son drain soit retiré et remplacé. Il a fallu environ 40 heures pour qu'il soit transféré dans un service de l'hôpital.

À un moment donné, elle a appelé un ami médecin à Winnipeg pour lui demander s'il valait mieux emmener son oncle dans son hôpital. Il lui a répondu que cela n'en valait pas la peine.

Il m'a dit qu'il avait 27 patients dans sa salle d'attente et qu'il valait mieux que nous restions au Centre des sciences de la santé.

Les infirmières au bout de leurs forces

Un médecin qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles indique que les hôpitaux constatent normalement une augmentation du nombre de patients durant cette période de l'année, mais que la pénurie de personnel infirmier ne leur laisse pas la possibilité de s'y préparer correctement.

Quant à la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, elle demande à la province de mettre en œuvre certains des incitatifs salariaux que d'autres provinces utilisent pour attirer et retenir le personnel soignant.

Cela pourrait ramener certaines infirmières qui choisissent plutôt de travailler pour des agences privées, dit-elle.

Darlene Jackson mentionne que, pendant la pandémie, les infirmières lui disaient que la charge de travail était écrasante, mais qu'elles étaient convaincues qu'elle allait diminuer.

Ce que nous constatons, c'est que les infirmières disent : "La situation ne s'améliore pas, elle empire, et je ne peux pas tenir le coup!" , conclut Darlene Jackson.

Avec les informations d'Ian Froese