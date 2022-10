Le Marché de Noël allemand au pied du Château Frontenac

Le marché prévoit une centaine de kiosques cette année, ils seront déployés sur cinq sites du 24 novembre au 23 décembre 2022.

Le Marché de Noël allemand s'installera près de la statue de Champlain. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Habituellement à la place de l'Hôtel-de-Ville, le cœur du Marché s’établira près du Château Frontenac en raison des travaux de réfection en cours à son emplacement traditionnel.

En plus du nouveau site, de petites cabanes s’installeront aussi à la place d’Armes et à la place D’Youville, aux jardins de l’Hôtel-de-Ville et sur la rue Sainte-Anne.

Le montage des cabanes devrait commencer dans les prochains jours.

Le dévoilement de la programmation du 15e Marché de Noël allemand de Québec aura lieu le 10 novembre. Selon l'organisation, le dernier marché a attiré quelque 750 000 visiteurs.