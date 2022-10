Les dunes du parc de l’Î.-P.-É. vont se régénérer si on leur en donne la chance

Les géologues Robin Davidson-Arnott, retraité de l’Université de Guelph, et Jeff Ollerhead, de l’Université Mount Allison, à Sackville, étudient depuis 20 ans le système de dunes à Greenwich, dans le parc national.

Ils estiment que la nature devrait faire son travail et que les dunes ne vont pas disparaître de sitôt.

Les niveaux des océans augmentent dans cette région depuis plus de 5000 ans , explique M. Ollerhead.

« Si les niveaux de l’eau et les tempêtes pouvaient détruire les dunes, il n’y en aurait plus du tout. Mais elles sont là et elles vont continuer à s’ajuster. » — Une citation de Jeff Ollerhead, géologue, Université Mount Allison

Lors du passage de Fiona, le mois dernier, jusqu’à 10 mètres de dunes ont disparu dans certains secteurs de l’île. Des images satellites impressionnantes ont permis de constater l’ampleur des dégâts.

L'Île-du-Prince-Édouard avant et après le passage de l'ouragan Fiona. Photo : Radio-Canada / Agence spatiale européenne

Les deux chercheurs se sont rendus dans le secteur de Greenwich après la tempête. Là, trois mètres de sable ont disparu. Mais il en reste et Robin Davidson-Arnott croit que les dunes vont s’en remettre.

Les dunes s’en moquent [des tempêtes] , dit-il.

Selon ses observations, les dunes vont croître à nouveau, seulement, elles ne le feront pas nécessairement au même endroit.

Une migration naturelle

Selon les géologues, les dunes battent en retraite depuis longtemps et vont continuer de le faire.

Ce repli n’est pas uniforme. Certaines années, les dunes vont avancer vers la plage, puis être frappées par une tempête qui va les faire reculer.

Dans les conditions actuelles, il y a peu de végétation près des côtes et le sable est moins tassé. Le vent devrait le pousser vers le haut, créant une section à pic qui éventuellement va s’écraser sur la plage, donnant ainsi naissance à la future dune.

Toutefois, les dunes ne peuvent pas se reconstruire si elles se cognent à des obstacles, comme des routes ou des murs de rétention.

La dune située au niveau du pont de Covehead, dans le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, a disparu par endroits. Photo : Julien Lecacheur

C’est à ce moment que les dunes vont cesser d’exister, car elles n’auront nulle part où migrer , souligne Jeff Ollerhead.

Il ajoute que c’est dans ces cas-là que les infrastructures humaines sont vulnérables.

Les gens veulent voir [ces infrastructures] reconstruite de la même manière qu’avant la tempête, mais en réalité, si on veut avoir du succès, l’idée est peut-être de ne pas les remettre au même endroit. Il faudrait les déplacer de manière à être prêts pour la prochaine tempête, et invariablement cela signifie les repousser [plus loin des côtes] , dit M. Ollerhead.

Jeff Ollerhead et Robin Davidson-Arnott insistent : le sol rocheux est faible à l’Île-du-Prince-Édouard et l’érosion est inévitable. Ultimement, ce sont les gens qui vont devoir s’adapter à cela.

Avec des informations de CBC