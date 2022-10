La Ville de Kelowna chasse des occupants d’un campement au centre-ville

Ce n'est pas la première fois que cette ville de l'Okanagan tente de vider un tel campement. En 2019, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont obligé les occupants d'un camp à quitter l'avenue Leon, au centre-ville, où un nouveau club de nuit allait bientôt ouvrir ses portes.

En mai, la Ville a installé un refuge à ciel ouvert près de la piste Rail Trail. Elle permet è des personnes de s'y installer de 18 h à 9 h tous les jours.

Selon la Ville, l'objectif du refuge à ciel ouvert était de décourager ces personnes de s'installer dans les parcs municipaux et d'autres espaces publics. En octobre 2015, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que le fait d'empêcher une personne de s'abriter sous une tente dans un parc municipal la nuit était une violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

Sur son site Internet, la Ville de Kelowna annonce qu'elle obligera les personnes qui y séjournent à quitter la zone près du sentier Trail chaque jour afin d'assurer l'équilibre entre les droits des personnes sans domicile fixe et ceux des autres membres de la communauté [et] afin de prévenir les risques pour la santé et la sécurité publique que représenterait un campement plus permanent .

Le directeur de la sécurité communautaire de Kelowna, Darren Caul, dit que les agents municipaux ont commencé à faire respecter le règlement la semaine dernière quand le nombre d'occupants a explosé, ce qui est devenu quasi ingérable pour eux.

Ce mois-ci uniquement, nous avons environ 170 [personnes] qui sont visiblement sans abri dans notre communauté , a expliqué Darren Caul à l'émission Daybreak South. Je précise "visiblement" parce que ce n'est absolument pas le nombre réel de personnes en situation de logement précaire : ce nombre est stupéfiant.

Le nombre de personnes près du sentier Rail Trail augmente soudainement quand le refuge temporaire de l'avenue Doyle ferme et que les autres refuges sont pleins, explique le directeur de la sécurité communautaire.

Tom Dyas a été élu maire de Kelowna le 15 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Brady Stachan

Manque de personnel

Un nouveau refuge a été construit avenue Bay, près de la piste Rail Trail, pour accueillir les sans-abri, mais il ne reçoit que 30 personnes malgré ses 60 places. Le Kelowna Gospel Mission n'a pas suffisamment de personnel pour en accueillir plus.

Darren Caul dit que la Ville continuera de travailler avec l'agence provinciale responsable du logement, BC Housing, pour offrir des solutions à la pénurie de logements abordables et aux défis posés par les problèmes de dépendance. Selon le directeur de la sécurité communautaire de Kelowna, les employés municipaux consulteront également des membres du nouveau conseil municipal.

Au cours de sa campagne électorale, le maire élu Tom Dyas a dit que l'itinérance est une responsabilité municipale qui ne doit pas être laissée aux autres ordres de gouvernement.

Nous avons besoin de dirigeants forts pour notre communauté, qui verront qu'il s'agit d'un problème de notre communauté et qui apporteront des changements afin de faire bouger le dossier de l'itinérance , a-t-il déclaré lors d'un débat avec les autres candidats à la mairie à la fin du mois de septembre.

Au moment de la publication de cet article, Tom Dyas n'avait pas répondu à la demande de commentaires de Radio-Canada/CBC.