Une nouvelle piste multifonctionnelle à Campbellton fait le bonheur des randonneurs

Entamés en septembre, les travaux d'aménagement vont bon train. Une bonne partie de la piste d'environ 5 kilomètres qui va relier le secteur riverain de Campbellton au parc provincial Sugarloaf a déjà été asphaltée. Des ouvriers préparent ces jours-ci d’autres sections qui seront asphaltées.

La construction de la piste multifonctionnelle à Campbellton se poursuit.

On est déjà à la mi-octobre, alors on n’est pas certain si on va pouvoir terminer tout ce qu'on voulait terminer avant l'hiver. Mais on est certainement très heureux d'avoir cette section-ci terminée , affirme la présidente du groupe Vélo Restigouche, Dominique Eddie.

Anik Lavoie, une citoyenne qui se déplace en fauteuil roulant, profite déjà de la piste asphaltée. Elle aime y faire des promenades pour prendre l’air et faire de la photographie. Parce que c'est accessible pour moi. Il n’y a pas grand endroits où c'est accessible , souligne-t-elle.

L'accessibilité à la nouvelle piste asphaltée à Campbellton réjouit la citoyenne Anik Lavoie.

Vélo Restigouche voulait que la piste soit accessible à tout le monde, ajoute Mme Eddie.

Aux familles qui se promènent avec des poussettes et aux personnes qui se promènent avec des véhicules adaptés. Et depuis que cette section ici est asphaltée, on voit que c'est vraiment utilisé par tout le monde , se réjouit Dominique Eddie.

« Toutes les personnes qu'on rencontre sur la piste nous arrêtent et nous disent comme elles sont heureuses et comme elles sont contentes et comme elles trouvent que ça embellit la région. » — Une citation de Dominique Eddie, présidente du groupe Vélo Restigouche

Le projet en cours est estimé à 700 000 $. Il sera le premier jalon d'un réseau régional, souhaite Dominique Eddie. On espère l'année prochaine entamer déjà des plans pour voir comment on peut relier Campbellton à Atholville , dit-elle.

« Ce qui nous fait surtout plaisir, c'est que cette piste ici, on la voulait multifonctionnelle », affirme la présidente du groupe Vélo Restigouche, Dominique Eddie.

Pour le moment, la piste offre aux randonneurs tout un panorama sur la baie des Chaleurs à l'embouchure de la rivière Restigouche.

D’après un reportage de Serge Bouchard