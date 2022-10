Mort d’un cycliste sur le circuit Gilles-Villeneuve : la cohabitation en cause

S'il s'agit, jusqu'à présent, du seul accident mortel à survenir à cet endroit, écrit la coroner Stéphanie Gamache, la popularité croissante du circuit, dont l'asphalte de bonne qualité est très bien entretenu, pose des problèmes d'utilisation des lieux.

Le 2 mai 2021, un cycliste a coupé la route à un groupe d'autres cyclistes formant un peloton et qui s'entraînait à une vitesse variant entre 30 et 50 km/h. En souhaitant éviter un accident, les membres du peloton ont tant bien que mal tenté de freiner. M. St-Hilaire, qui faisait partie de ce groupe, est entré en collision avec le premier cycliste et a été projeté au sol, tête première.

Son visage a violemment percuté l'asphalte. La violence de l'impact le plongera par la suite dans un coma profond, et ses proches décideront de cesser les soins actifs le 22 mai. L'homme est mort trois jours plus tard.

Dans son rapport, Me Gamache évoque des problèmes en matière de cohabitation entre les cyclistes sportifs et ceux qui utilisent l'endroit pour se balader. Il est indéniable que le décès de M. St-Hilaire était évitable et que des mesures doivent être prises pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise , lit-on dans le document.

Changements

À cette fin, la coroner précise que depuis l'accident, l'an dernier, plusieurs modifications ont été apportées à l'utilisation du circuit par l'équipe du parc Jean-Drapeau, notamment la décision de réserver la piste, pendant trois périodes entre 18 h 30 et 21 h, les mercredis, à la pratique du cyclisme sportif.

Ce programme, d'abord mis en place en 2021, a été répété cette année, entre le 29 juin et le 31 août, et les utilisateurs auraient été satisfaits de cet arrangement, mentionne le rapport.

Cette initiative est certainement celle qui peut permettre d’éviter un autre décès comme celui de M. St-Hilaire puisqu’elle élimine toute cohabitation entre cyclistes et autres baladeurs et cyclistes de haut niveau , mentionne la coroner, qui suggère de pérenniser le financement de cette initiative.

Il pourrait aussi être nécessaire d'établir un nombre maximal de cyclistes si cette activité devient trop populaire, suggère encore Me Gamache.

Cette dernière, après avoir constaté qu'il avait fallu plusieurs minutes pour que l'ambulance accède au lieu de l'accident, en mai 2021, recommande aussi que des techniciens ambulanciers paramédicaux se trouvent sur place lors des séances d'entraînement des cyclistes de haut niveau.

Enfin, la coroner recommande de continuer à améliorer la sensibilisation auprès de l'ensemble des utilisateurs du circuit Gilles-Villeneuve afin de faciliter la cohabitation et réduire les risques d'accident.

Le décès de M. St-Hilaire était de nature accidentelle, conclut Me Gamache.