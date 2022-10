Les marcheurs et les coureurs devront payer pour accéder au stade de soccer Saguenay

Non seulement il sera impossible pour les utilisateurs d’avoir accès au stade gratuitement, mais ils ne peuvent pas non plus acheter de billets journaliers pour l’instant.

Les coûts seront de 110 $ pour un abonnement de 16 semaines. Le prix du laissez-passer annuel a été fixé à 210 $. L'accès est cependant gratuit pour les 17 ans et moins ainsi que les 60 ans et plus. Pour les étudiants à temps plein, les tarifs sont établis à 60 $ et 115 $.

Le stade de soccer Saguenay a nécessité un investissement de 25 millions de dollars, dont une partie a été financé par le gouvernement du Québec.

Président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, le conseiller municipal Michel Thiffault croit que lorsqu’on veut pratiquer un sport, il est impératif de payer pour le faire.

Les utilisateurs d’infrastructures de sports, que ce soit une patinoire ou un terrain de baseball, il faut payer , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Michel Thiffault confirme que les coureurs n’ont plus accès aux arénas comme le Palais des sports en raison des risques de chutes et de blessures. La course est cependant toujours permise au Centre Georges-Vézina, à Chicoutimi.

« Tu joues dans une ligue de hockey, tu paies. C’est la même chose pour une piste de course. Avant ça, les gens couraient à l’aréna sur une surface de béton. Je ne sais pas si vous êtes allés à notre nouvelle piste de course. C’est une surface caoutchoutée […]. C’est merveilleux pour courir. Tu vois les matchs de soccer en plus. C’est chauffé. » — Une citation de Michel Thiffault, président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay

Michel Thiffault ajoute que des discussions sont en cours afin d’instaurer des tarifs journaliers pour la marche et la course au stade de soccer Saguenay.

Une augmentation de taxes à prévoir

Le conseiller municipal ouvre la voie à une hausse des taxes foncières pour 2023. Le budget sera déposé début de décembre.

Il va y avoir une augmentation de taxes. On ne sait pas encore combien. On a eu une rencontre hier. Michel Potvin n’était pas d’accord. Je n’étais pas d’accord non plus , a-t-il dit sans toutefois s’avancer sur l’ampleur de la hausse.

Les joueurs de hockey et les adeptes d’autres sports doivent s’attendre à une augmentation des tarifs pour 2023.