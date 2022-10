Les éclosions de COVID-19 se multiplient dans les foyers de soins en Alberta

Les foyers de soins albertains sont à nouveau aux prises avec un nombre croissant de résidents souffrant de la COVID-19. Selon la province, 160 nouvelles éclosions ont été déclarées dans des établissements de soins de longue durée et des résidences avec services de soutien à travers la province depuis le 1 er septembre. Parmi les 72 résidents hospitalisés, 33 sont morts.

Alors que 71 éclosions actives ont été recensées le 19 septembre dans les foyers de soins, ce nombre est passé à 102 le 17 octobre.

Andrea Barnes, dont la mère de 90 ans habite dans une résidence de soins touchée par une éclosion, affirme que c’est une nouvelle épreuve à vivre, d’autant plus qu’il y aura moins de visites de membres de la famille et d’amis à la nonagénaire. Cela crée des problèmes, en particulier sur la santé mentale. Et ma mère a des problèmes cognitifs [...] , souligne-t-elle.

Elle craint également que sa mère, qui avait contracté la COVID-19 au début de la pandémie, ne tombe à nouveau malade.

La COVID-19 n'a pas disparu , rappelle Wayne Morishita, directeur général de l'Association des soins de longue durée de l'Alberta (Alberta Continuing Care Association). Les gens meurent encore de la COVID-19.

Wayne Morishita a commencé à remarquer une augmentation des éclosions après la fin des vacances d'été et le retour des à l'école et au travail.

Une tendance à la hausse

Nous commençons à voir une légère hausse , dit Wayne Morishita. [Mais] c'est certainement beaucoup plus bas [que] quand Omicron a fait surface pour la première fois en janvier de cette année et même au printemps.

La même tendance se manifeste dans les foyers de soins de la région de Calgary gérés par la Fondation Brenda Strafford. Nous voyons quelques cas de plus [...] , indique Carolyne Mondoux, vice-présidente de la fondation.

La transmission arrive souvent de la communauté par l'intermédiaire de visiteurs ou de personnel, affirme-t-elle. Malgré les meilleures pratiques pour essayer d'assurer l'hygiène dans nos installations, c'est quelque chose qui peut arriver. .

Selon Carolyne Mondoux, les résidents des foyers de soins de la fondation éprouvent cette fois-ci des symptômes assez légers, comme une voix rauque ou un mal de gorge. Elle affirme que la vaccination a joué un rôle clé à cet égard. Des vaccins de rappel bivalents sont actuellement offerts aux résidents qui le souhaitent.

Nous ne voyons pas la même chose qu'au début de la pandémie, [à savoir] une augmentation des hospitalisations ou des décès, [mais] cela peut toujours arriver , dit par ailleurs Carolyne Mondoux. Cela dépend aussi du résident.

Absence de données

On ne sait pas, cependant, combien de patients encore malades et de patients déjà rétablis sont associés aux récentes éclosions.

Selon la porte-parole de Services de santé Alberta, Lisa Glover, les cas de COVID-19 sont désormais suivis de la même manière que ceux d'autres virus, dont la grippe. En raison de ces changements de déclaration, certains ensembles de données tels que les installations individuelles et leurs patients ne sont plus disponibles , indique-t-elle dans un communiqué.

Sans ces données, la gravité de la situation, notamment le taux de mortalité et l'impact potentiel du déclin de l'immunité, est difficile à juger, comme le dit le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie du réseau d'hôpitaux Sinai Health Systems, à Toronto.

Il n'y a aucune raison pour que nous ne disposions pas de données comme celles-là. Cela nous dirait vraiment comment nous allons. Cela nous aiderait à maintenir un niveau de responsabilité , explique-t-il.

Selon le Dr Sinha, les éclosions dans les foyers de soins augmentent à travers le pays. Il rappelle au public que la COVID-19 est toujours une grande menace et un grand risque dans les maisons de soins et qu'il faut la prendre au sérieux.

Avec l'augmentation de la transmission communautaire, le Dr Sinha soutient qu'il est important que l'Alberta poursuive le déploiement de doses de rappel bivalents, en veillant à ce que toutes les personnes admissibles le reçoivent.

