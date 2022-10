Des parents sous le choc d’apprendre que la garderie militaire d’Halifax ferme

Dans une lettre envoyée aux parents le 20 octobre, le Centre de ressources pour les familles des militaires d'Halifax indique que la fermeture de la garderie est nécessaire à cause de la pénurie chronique de personnel.

« Sur le coup j’ai paniqué et j’étais un peu sous le choc! » — Une citation de Andrea Trimper , mère d'une fillette qui va à la garderie de Windsor Park .

La lettre explique que le centre, situé à Windsor Park, fonctionne déjà à moins de 50 % de sa capacité à cause des problèmes de personnel.

Le Centre dit qu’il y aura des places pour tous les enfants déplacés au site de la base de Shearwater, à environ 30 minutes en voiture de la garderie de Windsor Park. Mais Andrea Trimper ne voit pas comment elle pourrait voyager aussi loin tous les jours.

C’est ridicule de laisser tomber des places en garderie quand ils savent qu'il y a des familles qui en ont besoin , dit-elle.

Les services de garde sont subventionnés au Centre de ressources pour les familles des militaires, alors déménager sa fille dans une autre garderie de la péninsule va lui coûter cher.

Nous payons plus pour tout , remarque la maman. Difficile donc de penser à ce qu'une augmentation va vouloir dire pour mon budget.

Nadia Wilson se démène aussi pour savoir ce qu'elle fera en mars lorsque la garderie de Windsor Park fermera.

Elle ne peut pas non plus se permettre d'emmener sa fille à Shearwater tous les jours et elle sait que ce sera difficile de trouver une autre garderie qui conviendrait à l'horaire de sa famille.

Les garderies militaires ouvrent généralement vers 6 heures du matin pour s'adapter aux horaires militaires.

Pourquoi les gens voudraient-ils rester dans les Forces si elles ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs familles dans les moments difficiles? demande Nadia Wilson.

Elle ajoute qu'elle et d'autres parents ont formé un groupe pour partager des idées et essayer de trouver des solutions.Le groupe demande aussi plus de transparence sur les raisons pour lesquelles le centre doit fermer.

En fin de compte, nous espérons que cette décision sera annulée, que l'argent sera investi dans cette installation particulière et qu'elle sera ouverte à sa pleine capacité , explique Nadia Wilson.

Le Centre de ressources pour les familles des militaires écrit que cette décision était un dernier recours .

Nous continuerons d'exploiter notre centre à Shearwater et nous soutiendrons les familles du centre de Windsor Park dans leur transition vers un service de garde alternatif .