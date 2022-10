Une douzaine de locataires sont à la rue en raison d’un incendie à Granby

Selon le directeur du Service des incendies de la Ville de Granby, Simon Boutin, le feu s'est déclaré vers 7 h mardi matin. Les pompiers indiquent que le brasier aurait été causé par une défectuosité électrique.

Simon Boutin, le directeur du Service des incendies de Granby. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

C'est l'entreprise Atmosphère Spa Urbain qui se trouve au premier étage de l'immeuble. Des logements se trouvent aux deuxième et troisième étages.

« À notre arrivée, il y avait des flammes qui sortaient par une fenêtre au premier étage. » — Une citation de Simon Boutin, directeur du Service des incendies de la Ville de Granby

Le feu s'est déclaré vers 7 h mardi matin. Photo : Collaboration spéciale Lee Ann Courtemanche

La plupart des locataires étaient encore au lit quand l’incendie s'est déclaré.

J’ai juste eu le temps de sortir, ma blonde m’a réveillé et il y avait de la boucane partout dans la chambre , relate Alexandre Bélanger-Sabourin, l’un des sinistrés.

J’ai senti une drôle d’odeur. Quand j’ai ouvert les yeux, il y avait de la boucane partout. Mon chum était à côté de moi et il dormait. Je l’ai brassé et j’ai dit "eille, il y a de la boucane." Il s’est reviré de bord et il a tout vu ça. Il ne voyait plus rien, on ne voyait rien , ajoute Ann-Lin Courtemanche, qui habite aussi dans le bâtiment.

Sabrina Marcoux-Santerre était au travail quand l'incendie a éclaté. Son chien, ses deux chats et ses oiseaux n'ont malheureusement pas pu être sauvés. On a des souvenirs de mon père qu'on vient de perdre au mois de janvier. On vient de tout perdre. La seule chose qu’il me restait dans ma vie, c’étaient mes animaux, et je viens de tous les perdre en même temps , se désole-t-elle.

J'ai voulu essayer de sauver ses oiseaux, mais il n’y avait rien à faire. Ça a explosé et il a fallu que je ressorte , a souligné Alexandre Bélanger-Sabourin.

« Les gens sont sortis rapidement. Ils sont sortis et n’ont pas eu le temps de prendre rien. Ils sont sortis avec pas grand chose. » — Une citation de Simon Boutin, directeur du Service des incendies de la Ville de Granby

En tout, une cinquantaine de pompiers, dont ceux de Bromont et de Waterloo, ont été appelés sur les lieux.

C'est arrivé très rapidement. Les premières équipes ont rabattu les flammes et on a pu circonscrire l'incendie dans le lieu d'origine. Par contre, avec la fumée qui s'était accumulée ainsi que la chaleur, on avait beaucoup de dommages sur les étages supérieurs , explique Simon Boutin.

La Croix-Rouge prendra en charge les sinistrés pendant quelques jours, le temps de trouver un plan pour la suite. L'immeuble restera inhabitable pendant un long moment, selon les pompiers.

La bâtisse a été lourdement endommagée. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Avec les informations de Guylaine Charette