Environnement Canada regrette d’avoir lié la fête de Diwali à la pollution de l’air

L’alerte du 24 octobre ne visait pas à dénigrer ceux qui célèbrent Diwali , soutient Cecelia Parsons, une porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada.

La référence à la populaire fête sud-asiatique avait disparu dans l’avertissement modifié qu’Environnement Canada a diffusé lundi après-midi.

« Environnement et Changement climatique Canada reconnaît que l’alerte aurait dû faire preuve d’une plus grande sensibilité culturelle et n’aurait pas dû mentionner d’événement spécifique. »