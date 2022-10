Deux jours de grève sont prévus au CPE La Pleine lune de Magog et d’Eastman

Les quatre installations du CPE La Pleine Lune, situées à Magog et à Eastman, seront en grève jeudi et vendredi si les négociations avec l’employeur continuent de piétiner.

Les syndiqués, affiliés à la CSN, dénoncent n’avoir eu droit qu’à une séance de négociation avec l’employeur.

Selon le syndicat, le point le plus litigieux est celui des vacances. Dans un communiqué, ce dernier explique qu’il demande qu’un nombre minimum de travailleuses puissent prendre leurs congés annuels au même moment .

Les deux parties pourront en discuter lors d’une séance de négociations qui est prévue mercredi. À moins d’en arriver à un accord, les syndiqués tiendront les deux jours de grève.

L’employeur doit conclure une entente dans les plus brefs délais, car il devient de plus en plus difficile pour le CPE La Pleine Lune de garder ses employées et d’en recruter de nouvelles. Plusieurs préfèrent aller travailler dans d’autres CPE qui offrent de meilleures conditions, notamment un taux horaire plus élevé , écrit la présidente du STTCPEE-CSN, Isabelle Couture.