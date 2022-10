La polarisation autour de la mine semble disparue à Malartic

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé lundi une étude qui fait état  (Nouvelle fenêtre) des effets individuels et sociaux des activités minières à Malartic pour la période de 2013 à 2020.

Un pareil exercice, publié en 2015, avait fait ressortir plusieurs aspects suscitant de la détresse psychologique dans la population. Sept ans plus tard, des frustrations et des nuisances persistent, notamment relativement à la poussière, mais le climat général a changé, selon les chercheurs de l‘ INSPQ .

Stéphane Bessette, chef d’équipe en santé environnementale à la Direction régionale de santé publique, en compagnie de Sabrina Doyon et d'Emmanuelle Bouchard-Bastien, coauteures de l'étude. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il fallait faire ce suivi, surtout que plusieurs éléments nouveaux sont survenus depuis le rapport de 2015, dont le changement de propriétaires de la mine et la création du Guide de cohabitation. On ne peut pas dire que tout est blanc ou que tout est noir. Des choses se sont améliorées, d’autres moins. Mais, de manière générale, la grande polarisation pour ou contre la mine n’est plus présente. L’enjeu maintenant est davantage comment se vit la cohabitation avec la minière. Le Guide a permis d’améliorer des éléments et c’est une très belle initiative, mais ce n’est pas parfait , souligne Emmanuelle Bouchard-Bastien, conseillère scientifique à l'INSPQ.

Elle ajoute que le visage de Malartic a changé depuis la première enquête, avec le départ de résidents de longue date et l’arrivée de nouvelles familles avec enfants.

Ça a un impact sur comment on vit avec les nuisances générées par la mine, avance-t-elle. Les vécus sont très différents. Pour certains, il n’y a aucune nuisance, alors que d’autres disent en vivre au quotidien. La question est de savoir comment peut-on évoluer dans une certaine paix sociale avec différentes façons d’aborder la réalité.

La mine à ciel ouvert Canadian Malartic en Abitibi en mai 2022. Photo : Radio-Canada / Louis Garon

À ce sujet, le maire Martin Ferron est convaincu que les choses se sont grandement améliorées dans sa ville. Rencontré lundi soir à l’issue d’une présentation de l’étude, qui a réuni une poignée de citoyens au Théâtre Meglab, il s’est dit persuadé qu’une page est tournée dans sa municipalité.

On sent un rapprochement depuis plusieurs années, fait-il valoir. Oui, il y avait une fracture sociale. Des gens ont critiqué et c’est correct. Aujourd’hui, on accepte que la situation ait changé, que des mesures et des compensations aient été mises en place. On a encore des défis, mais on voit vraiment qu’on a réussi à passer à une autre étape.

Une dizaine de citoyens ont assisté à la présentation publique, lundi soir, à Malartic. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les résultats de l’étude serviront à éclairer la Direction régionale de santé publique dans son mandat de vigie sociosanitaire à Malartic.

D'après Stéphane Bessette, chef d’équipe en santé environnementale au CISSS-AT , il sera important de s’interroger sur la très faible participation de la population à la présentation publique de lundi.

On se questionne sur comment interpréter cela, reconnaît-il. Est-ce qu’il y a moins d'intérêt dans la population? Est-ce que la majorité est passée à autre chose? Pour l’instant, on le reçoit comme ça, mais on va tenter de le vérifier dans le milieu, sur le terrain, pour s’assurer d’avoir le pouls réel. On a aussi vécu un moment important dans les dernières années avec l’entente à l’amiable, qui a permis à plusieurs de tourner la page. Était-ce le dernier gros événement qui a généré une cicatrisation? C’est possible, mais on veut en être sûr.

L’INSPQ poursuivra d’ailleurs son travail à Malartic, et un autre volet de l’étude est prévu pour les années 2020 à 2027, soit jusqu’à la fermeture des opérations à ciel ouvert.