La Franco-Ontarienne Stéphanie Plante succède à Mathieu Fleury dans Rideau-Vanier

On était une petite équipe, une campagne qui s’est faite dans ma voiture où je gardais toutes mes pancartes, mon ordinateur, où je passais mes journées, je prenais tous mes repas. Ça s’est très bien passé. Je connais la communauté. J’étais sur les associations communautaires depuis 2006. Donc, quand je faisais mon porte-à-porte, je pouvais vraiment discuter des enjeux avec les gens, aller en détail. Je pense que les gens avaient confiance , a confié Mme Plante en entrevue à l'émission Les matins d'ici, mardi.

Stéphanie Plante avec son fils en apprenant sa victoire. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mme Plante a remporté la course devant les neuf autres candidats qui briguaient le poste. Selon les résultats non officiels de la Ville d’Ottawa, elle a devancé d’un peu plus de 300 voix Laura Shantz, qui s’est fait connaître notamment comme membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa.

En entrevue à Radio-Canada mardi matin, Laura Shantz a admis qu'elle comptait prendre un peu de repos après une longue campagne de quelques mois. C'était long, et pas le résultat souhaité, mais maintenant, je vais pouvoir respirer un peu.

La principale intéressée a mentionné qu'elle était inquiète de l'élection de Mark Sutcliffe à la mairie, puisque tous les plans de celui-ci étaient d'ajouter le train léger dans les quartiers de Kanata, dans le sud et dans l'est de la ville .

Pour moi, c'était important d'améliorer le transport en commun dans nos quartiers urbains, surtout les autobus, car on n'est pas bien servis par le train léger.

Laura Shantz s'est fait connaître comme membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Résidente de Vanier et de Côte-de-Sable depuis près de 20 ans, Stéphanie Plante s’est fait connaître pour son implication à titre de bénévole. Elle a aussi dirigé de nombreux comités et organismes locaux, dont Il était deux fois, Action Côte-de-Sable, le conseil des parents de Francojeunesse, Réfugié 613, Take Me Outside et Courez Ottawa.

Au fil de la campagne, elle a reçu du soutien de la part de l’ancienne députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Madeleine Meilleur, ainsi que de l’ancienne mairesse Jackie Holzman.

Cinq priorités

Mme Plante s’est donné cinq priorités dans cette campagne. Elle souhaite notamment la création d’un comité de recrutement de médecins de famille pour attirer des médecins de famille à Ottawa. Elle veut aussi travailler sur la crise du logement et la sécurité dans son quartier. Elle insiste également sur l’importance de transports en commun fiables et abordables pour lutter contre la crise climatique. Enfin, elle s’est engagée à promouvoir et protéger l’histoire du marché By.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On a un nouveau maire. C’est quelqu’un avec qui je voudrais une rencontre plus tôt que tard, parce que les enjeux au centre-ville, ça va prendre une approche de ma part, mais aussi de sa part. Les communautés aussi vont faire une grande différence, les associations communautaires, les organisations à but non lucratif, les écoles… Je veux vraiment travailler d’arrache-pied avec eux pour qu’on trouve des solutions.

« Je prends la relève de Mathieu, qui est quelqu’un qui se soucie énormément des gens du quartier et des enjeux dans le quartier. [Les électeurs] voulaient vraiment quelqu’un qui aimait le quartier et qui voulait que le quartier rayonne à travers la ville. » — Une citation de Stéphanie Plante, nouvelle conseillère municipale de Rideau-Vanier

Mme Plante succède donc à Mathieu Fleury qui, en mai dernier, avait annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa succession. M. Fleury avait été élu au conseil municipal en 2010, s’imposant de justesse face au conseiller sortant Georges Bédard. Lors des deux élections suivantes, en 2014 et 2018, sa victoire avait été beaucoup plus facile.