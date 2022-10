Le retour à l’école Évangéline est prévu pour cet hiver

L’école a été gravement endommagée lors du passage de la tempête Fiona le 24 septembre. Le toit, notamment, a été emporté par le vent en grande partie. La section est de l’école est la plus touchée.

En attendant les réparations, les quelque 200 élèves suivent leurs cours dans les bâtiments de l'Exposition agricole et du Festival acadien. Il s’agit du campus Évangéline.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une salle de classe de l'École Évangéline éventrée lors du passage de Fiona à Abram-Village à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Karine Bastien

La CSLF a fait une mise à jour lundi au sujet des étapes vers le retour à l’école. La partie de l’école la moins endommagée devrait être réparée d’ici quelques mois.

Le plan actuel verra les élèves de la maternelle à la 12e année demeurer sur les lieux du campus Évangéline jusqu’au 31 janvier 2023. Il est prévu qu’après cette date, les élèves retourneront à la section de l’école qui sera sécuritaire pour les accueillir , indique la CSLF .

Entre-temps, des salles de classe mobiles seront installées dans le campus Évangéline, ce qui donnera de l'espace supplémentaire aux élèves. L’installation des classes mobiles est prévue d'ici quelques semaines ­.

Le travail se poursuit

La CSLF rappelle que les transitions vers les classes mobiles et le retour prévu à l’école Évangéline exigeront à nouveau du temps et de l’effort pour rétablir les lieux d’apprentissage. Elle promet d’informer les parents au fur et à mesure que les choses progressent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La cour de l'’école Évangéline était jonchée de débris après la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les discussions avec tous les ordres de gouvernement et d’autres partenaires se poursuivent pour trouver une solution à long terme qui saura garder les élèves de la région Évangéline dans la communauté dans un édifice sécuritaire , assure la Commission scolaire.