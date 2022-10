Plusieurs francophones élus maires dans le Nord de l’Ontario

Le vent de changement qui a soufflé sur le Nord de l’Ontario aura finalement eu une touche franco-ontarienne, avec des maires francophones dans le Grand Sudbury, Sault-Sainte-Marie et Timmins.

Michelle Boileau élue à Timmins

La conseillère municipale Michelle Boileau a remporté son pari, avec une victoire convaincante à la mairie de Timmins.

Elle a recueilli presque deux fois plus de votes que son plus proche adversaire au poste de maire, Joe Campbell, également conseiller.

Michelle Boileau étreint son mari au moment d'apprendre sa victoire aux élections municipales de 2022. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle devient la première femme francophone à occuper ce rôle et succède à Kristin Murray, qui a remplacé cet été George Pirie.

Ce dernier est devenu député provincial en juin.

Mme Murray a choisi de se présenter comme conseillère municipale du quartier 5, tout comme en 2018.

Elle est celle qui a obtenu le plus de votes parmi les candidats de ce secteur, suivie de près par l’ancien maire Steve Black.

Le quartier 5 est représenté par 4 conseillers. Les deux autres élus de ce quartier sont Andrew Marks et Cory Robin.

Michelle Boileau avait par ailleurs été élue conseillère municipale du quartier 5 il y a quatre ans.

En entrevue quelques minutes après avoir appris sa victoire, Mme Boileau affirmait vouloir attirer plus de gens à Timmins.

« Il faut agrandir Timmins, il faut attirer une main-d'oeuvre, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans la région. Mais, pour ce faire, il faut vraiment concentrer sur le logement. » — Une citation de Michelle Boileau, maire élue de Timmins

Paul Lefebvre réussit son saut en politique municipale

Dans la ville du nickel, l’ancien député fédéral Paul Lefebvre l’a facilement emporté avec 52,44 % du vote.

Premier Franco-Ontarien à être élu maire de la Ville du Grand Sudbury, M. Lefebvre veut accorder une place importante au français dans la ville.

L’ancienne conseillère municipale Evelyn Dutrisac arrive au deuxième rang, avec 18,21 % des votes comptabilisés.

Le portrait du conseil municipal du Grand Sudbury ne changera pas beaucoup.

Robert Kirwan, le conseiller sortant du quartier 5, a été défait par Michel Parent après n'avoir amassé que 713 voix. Ce dernier a obtenu 81,3 % des votes.

Dans le quartier 4, le conseiller sortant Geoff McCausland a perdu une course serrée contre Pauline Fortin par une différence de 106 voix, ou de 2,65 %.

Matthew Shoemaker élu maire de Sault-Sainte-Marie

Selon les résultats non officiels, Matthew Shoemaker a amassé un peu plus de 44 % des votes, devançant Ozzie Grandinetti par 4209 voix.

Matthew Shoemaker est conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie depuis 2014. Photo : Radio-Canada

L’avocat de formation a été élu au conseil municipal pour la première fois en 2014 comme représentant du quartier 3, puis de nouveau en 2018.

M. Shoemaker parle couramment français, anglais et italien. Selon lui, sa venue à la mairie marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Sault-Sainte-Marie.

En 1990, le conseil municipal de l'époque avait adopté une motion déclarant la ville unilingue anglaise .

Pour la première fois, il y a quelqu'un qui comprend [le français] et qui peut communiquer directement avec les francophones ici , dit-il.

Les conseillers municipaux élus à Sault-Sainte-Marie : Quartier 1 : Sandra Hollingsworth (sortante) et Sonny Spina

Quartier 2 : Luke Dufour (sortant) et Lisa Vezeau-Allen (sortante)

Quartier 3 : Angela Caputo et Ron Zagordo

Quartier 4 : Marchy Bruni (sortant) et Stephan Kinach

Quartier 5 : Corey Gardi (sortant) et Matthew Scott (sortant)

Un 6e mandat pour Roger Sigouin à Hearst

Selon les résultats non officiels annoncés par la Municipalité de Hearst, le maire sortant Roger Sigouin a obtenu 964 votes, alors que son adversaire Edward Williamson en a récolté 189.

M. Sigouin siège au conseil municipal depuis 1991 et occupe la fonction de maire depuis 2002.

Quelques autres résultats du Nord

North Bay : Peter Chirico remporte une course serrée

Peter Chirico, qui a obtenu 49 % des suffrages, succède à Al McDonald, qui a choisi de ne pas se représenter.

C’est un retour au conseil municipal pour M. Chirico, 8 ans après la fin de son dernier mandat.

Peter Chirico était président de la Chambre de commerce de North Bay et du district depuis 2017; il a auparavant été directeur des services communautaires de la Ville de North Bay. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La conseillère municipale sortante francophone Johanne Brousseau a fait bonne figure, avec 44 % des votes.

Elle siégeait au conseil municipal depuis 2018.

À North Bay, les 10 conseillers municipaux sont élus par l’ensemble de la population. Cette année, 29 candidats tentaient d’obtenir un des sièges.

Conseillers municipaux élus de North Bay, en ordre décroissant du nombre de votes : Maggie Horfield : 6324

Lana Mitchell : 6251

Justine Mallah : 5863

Chris Mayne (sortant) : 5792

Mark King (sortant) : 5789

Sara Inch : 5462

Tanya Vrebosch (sortant) : 4880

Jamie Lowey : 4815

Gary Gardiner : 4553

Mac Bain (sortant) : 4529

Un conseil totalement renouvelé à Nipissing Ouest

Kathleen Thorne Rochon sera la prochaine mairesse de Nipissing Ouest.

Selon les résultats non officiels, elle a obtenu tout près de 41 % des votes, dans une course à trois.

L’autre nouveau venu en politique municipale Dave Lewington a terminé au deuxième rang, avec 30,04 % des votes.

Dan Roveda, Dave Lewington et Kathleen Thorne Rochon se sont livré une lutte serrée. Photo : CBC/Erik White

M. Lewington a obtenu 70 votes de plus que le conseiller sortant Dan Roveda, qui souhaitait occuper le poste de maire et succéder à Joanne Savage.

Le conseil municipal de Nipissing Ouest sera totalement différent de celui des quatre dernières années, qui a été très dysfonctionnel.

Outre M. Roveda, les trois autres conseillers sortants qui demandaient un nouveau mandat ont été défaits.

Retour d'un ancien maire à Thunder Bay

Ken Boshcoff redeviendra maire de Thunder Bay, près de 20 ans après avoir quitté ce poste.

Il a obtenu plus de 37 % des votes, non loin de son adversaire le plus proche, l’entrepreneur Gary Mack. Celui-ci a récolté près de 35 % des voix, talonnant le meneur tout au long de la soirée.

Le conseiller municipal Peng You arrive en troisième position avec un peu plus de 17 % des voix.

Ken Boshcoff succédera donc au maire sortant Bill Mauro, qui a choisi de ne pas solliciter de deuxième mandat.

M. Boschcoff a servi cinq mandats comme conseiller municipal, puis deux mandats comme maire de 1997 à 2003.

Ken Boshcoff prononce un discours devant ses partisans le soir des élections municipales, à Thunder Bay. Photo : CBC / Alex Brockman

Il a également été député fédéral de Thunder Bay—Rainy River sous la bannière libérale de 2004 à 2008.

Parmi les conseillers élus à Thunder Bay, il y a Dominic Pasqualino, président du syndicat des employés de l'usine locale d'Alstom.

Dans le quartier Neebing, la francophone originaire de Hearst Yuk-Sem Won a terminé au deuxième rang.

Les conseillers élus à Thunder Bay : Quartier 1 (Current River) : Andrew Foulds (sortant)

Quartier 2 (Red River) : Michael Zussino

Quartier 3 (McKellar) : Brian Hamilton (sortant)

Quartier 4 (McIntyre) : Albert Aiello (sortant)

Quartier 5 (Northwood) : Dominic Pasqualino

Quartier 6 (Westford) : Kristen Oliver (sortante)

Quartier 7 (Neebing) : Greg Johnsen

Conseillers élus par l'ensemble des électeurs (5 postes) : Mark Bentz (sortant), Shelby Ch'ng (sortante), Trevor Giertuga (sortant), Rajni Agarwal et Kasey Etreni

Les résultats du scrutin municipal ont tardé à paraître à Thunder Bay en raison de ratés concernant un conseil scolaire.

Le décompte des votes pour le conseil scolaire catholique anglophone de Thunder Bay n'a pas été effectué lundi soir, en raison d’une erreur sur les bulletins de vote dans la municipalité voisine de Shuniah.

L'un des onze candidats n'apparaissait pas sur le bulletin de vote dans cette communauté.

Cela a donc forcé les préposés aux scrutins à tabuler les votes manuellement, en rayant l’élection du conseil scolaire concerné.

Peter Politis effectue un retour convaincant à la mairie de Cochrane

Quatre ans après avoir perdu son siège par 5 voix face à Denis Clément, Peter Politis a cette fois battu le maire sortant par 758 votes.

M. Politis a été maire pendant 8 ans, de 2010 à 2018.

Selon M. Politis, les résultats de cette élection indiquent que la population de Cochrane souhaite retourner vers son style de gestion, qu’il qualifie de progressiste .