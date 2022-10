L’impôt sur la spéculation immobilière passe à 25 % pour les investisseurs étrangers

Le gouvernement de Doug Ford a annoncé lundi soir, en pleine soirée électorale municipale en Ontario, que le taux de l’impôt sur la spéculation pour les non-résidents passera de 20 % à 25 % mardi, ce qui en fera le taux le plus élevé au pays.

L’objectif est de dissuader les investisseurs non résidents de s’adonner à de la spéculation sur le marché du logement de la province , précise le gouvernement dans un communiqué.

La spéculation par des investisseurs étrangers est un des facteurs qui ont contribué à la hausse des prix dans certains marchés comme Toronto et rendu l’accès à la propriété encore plus difficile pour les résidents et les nouveaux arrivants.

En mars déjà, l'impôt avait été étendu à l’ensemble de la province et son taux était passé de 15 % à 20 %. Il s'appliquait auparavant uniquement à la grande région du Golden Horseshoe, qui s'étend du Niagara à la baie Georgienne jusqu'aux comtés de Peterborough et Northumberland.