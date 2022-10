De nouveaux visages font leur entrée en politique municipale dans l’est ontarien

Casselman faisait l’objet d’une course à deux à la mairie. Les citoyens auront finalement arrêté leur choix sur Geneviève Lajoie, la première femme à occuper ce poste dans la municipalité membre des Comtés unis de Prescott et Russel (CUPR).

Je vais travailler pour le monde. Le monde m’a choisie. Je fais beaucoup de travail pour gagner leur confiance , a dit la nouvelle mairesse, qui entrevoit son mandat avec humilité .

Pour elle, la municipalité peut en faire plus pour affirmer le fait français, notamment par l’organisation de plus d’activités.

On peut avoir plus de festivals ici. On peut fermer les rues , a déclaré, enthousiaste, Geneviève Lajoie.

Fait à souligner : le conseil municipal de Casselman sera composé à majorité de femmes.

Pour sa part, l’ancien maire Daniel Lafleur a dit n’avoir aucun regret et qu’il partait serein pour la retraite.

Daniel Lafleur dit quitter la politique l'esprit serein (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Rappelons que Daniel Lafleur avait dû quitter son poste de maire en novembre 2021 en raison d’une décision administrative inusitée. Celui-ci avait effectivement été nommé temporairement directeur général adjoint par intérim de la Municipalité, une décision qui se place en contravention avec la Loi sur les municipalités de l’Ontario. Le maire Lafleur avait fini par démissionner de son poste, mais avait pu le réintégrer trois jours plus tard suite à un vote unanime du conseil municipal.

Un nouveau maire pour La Nation

Francis Brière a pour sa part été élu maire de La Nation, au terme d’une lutte à deux pour remplacer François Saint-Amour. Il gagne la mairie contre la candidate Marie-Noëlle Lanthier avec plus de 2100 votes.

Francis Brière a remporté la mairie de la Nation (archives). Photo : Radio-Canada

Je tiens à féliciter Marie-Noëlle [Lanthier]. Elle a huit ans de service. Quand on va en politique municipale, on ne fait pas ça pour la paie. Je lui lève mon chapeau , a déclaré en entrevue le nouveau maire.

François Saint-Amour perd son pari, lui qui se mesurait à Tim Stewart dans le quartier 1. M. Saint-Amour avait annoncé ne pas vouloir se représenter à la mairie de La Nation, après trois mandats à titre de maire, mais qu’il souhaitait continuer à servir à titre de conseiller municipal.

Trois conseillers de cette municipalité des CUPR avaient déjà été élus par acclamation, soit Marjorie Drolet (quartier 6), Danik Forgues (quartier 3) et Alain Mainville (quartier 2).

À Hawkesbury, l'ex-mairesse Paula Assaly, qui s’était retrouvée au cœur d’un litige devant la Cour supérieure de l’Ontario l’opposant à la Ville, a finalement mordu la poussière. Les électeurs se sont tournés vers le conseiller municipal sortant Robert Lefebvre.

Le conseiller municipal sortant Robert Lefebvre a délogé la mairesse sortante Paula Assaly, qui vient de terminer un premier mandat houleux. Photo : Radio-Canada

La municipalité de Stormont Nord a maintenant un nouveau maire en la personne de François Landry, élu avec quelque 60 % des suffrages. Il se mesurait à Roxane Villeneuve. Parmi les conseillers municipaux, trois d’entre eux sont nouveaux au conseil municipal. Du côté de Dundas Sud, c'est Jason Broad qui a été élu devant Kristen Gardner et William Ewing.

Dans Stomont Sud, le maire sortant Bryan McGillis a été réélu, alors que dans Grenville Nord, Nancy Peckford devance Colleen Lynas. Le comté d'Edwardsburgh/Cardinal a pour sa part décidé de faire confiance au maire adjoint Tory Deschamps devant le maire sortant Pat Sayeau.

À Cornwall, quatre prétendants convoitaient la mairie, dont le conseiller Justin Towndale. Ce dernier a remporté son pari avec 51,55 % des voix.

À Clarence-Rockland, les électeurs ont élu Mario Zanth à la mairie. Il avait été désigné par le conseil municipal pour succéder à Guy Desjardins qui avait dû quitter en juin 2021 pour des raisons de santé, et qui est décédé un mois plus tard. M. Zanth a dit vouloir continuer le travail avec la ministre [Caroline] Mulroney pour avoir du leadership entre nous et Ottawa pour avoir plus d’accès entre nos deux villes. [...] On est rendus à un point urgent , a-t-il dit, en faisant référence à l'élargissement de la route 17/174.

La municipalité d’Alfred et Plantagenet s’était retrouvée orpheline lors du départ du maire Stéphane Sarrazin qui a depuis été élu sous la bannière conservatrice en politique provinciale. C’est le maire suppléant Yves Laviolette qui l’avait alors remplacé, et qui a décidé de se présenter au poste de maire. Il a finalement été élu lundi soir contre trois autres candidats.

Élus par acclamation

À la fermeture des bureaux de mise en candidatures, pas moins du tiers des municipalités de l’Est ontarien avaient déjà trouvé leurs maires, faute d’opposition. Les citoyens de Russell, North Dundas, North Glengarry, Champlain et Hawkesbury Est connaissaient ainsi déjà celui ou celle qui allait diriger leur ville.

Maires élus par acclamation : Champlain : Normand Riopel

Hawkesbury-Est : Robert Kirby

Glengarry Nord : Jamie MacDonald

Russell : Pierre Leroux

Dundas Nord : Tony Fraser

Au moment d’écrire ces lignes, les résultats n’étaient pas disponibles dans la municipalité de Glengarry Sud.

Avec les informations d'Alexandra Angers et d'Emmanuelle Poisson