Qui suis-je?

Je suis né à Montréal/Tiohtià:ke. J’ai tout appris de mes ami-es de la Coopérative d’édition En jachère, de La Passe et de L’Oie de Cravan, mes hommages! Mais avant d’être moi, je suis Joni Jacousto, qui a publié quelques petits recueils, dont Verre d’astre en 2016 et La mer n’est pas l’eau en 2018. Chansons transparentes est paru aux éditions L’Oie de Cravan en 2019 et m’a valu une grande joie ainsi que le sentiment d’avoir ému des gens. Courbure de la terre est le titre de mon plus récent recueil, et que dire de plus, sinon que je codirige dans un émerveillement total la revue de poésie Tantôt.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Ces poèmes ont cherché à enfermer dans les mots une histoire des êtres forcés de vivre ailleurs.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ils sont nés par empathie. Ils sont juste nés, comme des pensées sûres de peu de choses. Je les ai écrits entre la Grèce et l'Allemagne, en n'ayant presque jamais d'ennuis avec les douaniers. Je les dédie aux personnes qui en ont, et à Safa.

Les premières lignes

« quelqu’un est mort assis

sous le néflier du voisin

des décennies en arrière

cet arbre tenait ma main

me voulait parmi ses fruits

quand le voisin allait en mer

et pourtant je n’étais pas né

seulement poussière indicible

mais la mort est si près de la vie

sous le néflier le voisin est assis » — Une citation de Extrait de Safa, de Jonas Fortier

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.