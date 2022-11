Qui suis-je?

Je suis née et j’ai grandi à Montréal. J’habite maintenant près d’une rivière. Coauteure d’une biographie, j’ai voyagé, j'ai fait de la critique de cinéma et de la coanimation à la radio. Je possède une maîtrise en littérature comparée et une autre en orthophonie. J’aime aider. J’aime observer. J’aime créer.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

La suite de poèmes porte sur la bravoure, la vulnérabilité et le déploiement de soi, mais aussi sur les blessures et l’émerveillement comme source de cheminement et de joie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Mon histoire familiale, la résilience humaine et l’observation de la nature.

Les premières lignes

« C’est de toutes mes plaies,

celle qui coule,

se creuse du dedans,

la plus facile à trouver,

la plus diamantée et la plus belle



Elle pourrait être cousue

Et les étoiles

se refléteraient dedans » — Une citation de Extrait de Préceptes et semailles, d’Aurélie Dubois-Prud’homme

