Qui suis-je?

J'ai grandi à Québec. J’ai fait une maîtrise en création littéraire en 2010 où j’ai pu me consacrer à l’écriture d’un recueil de nouvelles mettant en scène des personnages fragilisés par l’existence qui évoluent dans l’intimité de leur silence, là où l’émotion se déploie avec force. L’idée de vulnérabilité, déjà en germe à l’époque, s’est davantage précisée dans le cadre de mes études doctorales, jusqu’à devenir le sujet de prédilection de ma thèse, achevée en 2019. Depuis lors, j'écris quand le temps me le permet, à petits pas feutrés.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Le mensonge, l'amour et la haine au cœur de relations complexes et parfois destructrices que l'on entretient avec soi et ses bourreaux, les petites et grandes violences que l'on croit mériter.

Ma source d’inspiration pour ce texte

La colère : muette, sclérosante, mais aussi salvatrice.

Les premières lignes

« tu viens d’une époque où les disparitions d’enfants

sont une ronde de visages ininterrompue

et la folie des hommes

une perdrix laissée pour morte au milieu de la route



la mâchoire fracturée

par leur pardon

tu rôdes entre leurs cuisses

comme une sainte

à qui l’on aurait retiré l’utérus » — Une citation de Extrait d’Aimer ses monstres, de Maude Déry

